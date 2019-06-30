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كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت، لكنها اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
شابة مريضة بالسرطان
شابة مريضة بالسرطان
للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي. وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت من السرطان تماما، لكن اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب وإصابتها بالسرطان في أي وقت، ولهذا دائما ما تشعر بالقلق وتتساءل حول أنها ستصاب بالسرطان مرة أخرى. تحكي هولي درينان عن بداية مرضها، حيث
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الفيسبوك والصحة العقلية

دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
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ناسا: كسوف كلي للشمس خلال أيام مقبلة

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دائمًا حاسس بتعب مزمن في جسمك؟.. اعرف الأسباب

في بداية الأسبوع تجد نفسك تعد الأيام من أجل الاحتفال بإجازة نهاية الأسبوع "الويك إيند"، فمن منا لا يحب الاستمتاع وأخذ قسط من الراحة، من أجل مزيد من الطاقة للأيام المقبلة! وهكذا الحياة، ولكن ما العمل إذا كان الإرهاق والتعب شعورا مزمنا يصاحبك في أي وقت؟ توجد كثير من العوامل المسببة لذلك، فربما لم تحظَ بالنوم الكافي نتيجة بعض المشكلات الصحية؛ مثل انقطاع النفَس، وإذا وجدت أن الأمر يزعجك بشكل لا يمكّنك من إنجاز أعمالك، فعليك الذهاب إلى الطبيب لمعرفة العادات السيئة التي تفعلها وتتسبب في ذلك. نقلا عن "health line".
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21 يونيو أطول نهار.. حقائق عن الانقلاب الصيفي

يحدث الانقلاب الصيفي دائمًا في الفترة ما بين 20 يونيو و22 يونيو، ولكن نظرًا لأن التقويم لا يعكس تمامًا دوران الأرض، فإن الوقت المحدد يتغير قليلا كل عام، وخلال هذا العام ستصل الشمس إلى أعلى ارتفاع لها في نصف الكرة الشمالي في 21 يونيو. ساعات النهار طويلة خلال الانقلاب الصيفي، وذلك بسبب موقع الأرض بالنسبة إلى الشمس، وهل تعلم أن الشمس ليست في الواقع أقرب إلى الأرض في الانقلاب الصيفي، والانقلاب ليس هو أكثر يوم حرارة في السنة؟ فيما يلي بعض الحقائق الأخرى حول هذه الظاهرة حسبما ذكرها موقع rd.
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ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.
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«بلع اللبان».. خدعوك فقالوا: هذه الأشياء تضرك

«بلاش حلويات كتير.. ابعد عن طقطة الصوابع».. هناك الكثير من الجمل التي ترددت على مسامعنا خلال مرحلة الطفولة وحتى سن المراهقة من آبائنا وكان لا بد من من توراثها ونقلها إلى آبنائنا أيضا، حيث إن بعض الحقائق أو قد يطلق عليها كذبات، أصبحت متوارثة دون معرفة الصواب من الخطأ وأصل المعلومة، ولكن كان هناك مزيد من الأبحاث التي كشفت عن حقيقة ما يقوله الآباء لأبنائهم، ولهذا من المهم أن تعرف بعض الكذبات التي تصدقها حتى الآن لأنه حان وقت الكشف عنها، حسبما ذكرها موقع rd.
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«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
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