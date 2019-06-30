كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت، لكنها اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب
للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي.
وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت من السرطان تماما، لكن اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب وإصابتها بالسرطان في أي وقت، ولهذا دائما ما تشعر بالقلق وتتساءل حول أنها ستصاب بالسرطان مرة أخرى.
تحكي هولي درينان عن بداية مرضها، حيث
بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت من السرطان تماما، لكن اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب وإصابتها بالسرطان في أي وقت، ولهذا دائما ما تشعر بالقلق وتتساءل حول أنها ستصاب بالسرطان مرة أخرى.
تحكي هولي درينان عن بداية مرضها، حيث قالت إن تشنجات البطن المؤلمة استمرت لفترات طويلة لدرجة ذهابها إلى 4 أطباء لمعرفة ما يحدث، وفي المرة الأولى أخبرها الطبيب أنها آلام الدورة الشهرية، كما طلب في المرة الثانية تجربة نظام غذائي خالٍ من الجلوتين، مما يؤدي إلى تشخيص ثالث لمتلازمة القولون العصبي.. اقرأ أيضا: لن يعيش أكثر من عام.. طفل يهزم مرض سرطان الدماغ.
وفي إحدى المرات أصبح الألم لا يحتمل، حتى إنها استدعت الإسعاف للذهاب إلى المستشفى، وبمرور 5 أشهر ولم تعرف السبب الحقيقي وراء آلام البطن المزعجة أصابها اليأس، ثم حاولت التدليك بالزيت لتخفيف هذا الشعور المؤلم، لتتفاجأ بوجود كتلة في ثديها الأيسر، ومن هنا حصلت على موعد لزيارة الطبيب.
شعورها بالقلق ازداد، ولكن أصدقاءها طمأنوها أن تلك الكتلة يمكن إزالتها بسهولة، وقالت: «لم أعتقد أبدا أنني قد أكون مصابة بالسرطان، ولكن ما شعرت به أنني لست على ما يرام، وفور علمي بوجود ورم في الثدي صدمت ولكن لمعرفة كونه حميدا أو سرطانيا يحتاج إلى أسبوعين».
أشارت «درينان» إلى أن ألم البطن ليس من الأعراض الشائعة لسرطان الثدي، ولكنه يمكن أن يحدث إذا أصبح المرض متقدمًا وانتشر إلى الكبد، كما يمكن أن يحدث أيضًا كأثر جانبي لأنواع معينة من العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني. تعرف على حكاية زوج اكتشف أن ورم المخ منعه من الإنجاب.
كما أوضحت أن آلام البطن اختفت مع العلاج الكيميائي، لكنها فقدت شعرها، حيث قالت: «كنت مصففة شعر وفخورة دائمًا بمظهري، لكنني تعاملت مع ما يحدث بشكل أفضل كثيرًا من المتوقع، خاصة أنني أزلت جزءا من الغدد اللمفاوية بعد أن كشفت الاختبارات أن الخلايا السرطانية انتشرت».. اقرأ أيضا: لم يتغلب عليها.. نجاة طفلة من سرطان الغدد الكظرية.
بعد العلاج، خضعت لترميم الثدي باستخدام الدهون من بقية الجسد، ولكن من المحتمل إزالة الثدي الأيمن في المستقبل لأن هناك خطرا بنسبة 80 % للإصابة بالسرطان مرة أخرى، وقالت: «بالرغم أن الـ9 أشهر الماضية كانت صعبة فإنني كنت مضطرة للبقاء قوية من أجل ابنتي الصغيرة، حيث تلقيت أسوأ الأخبار التي يمكن أن تحصل عليها أي أم شابة على الإطلاق، لكني حاولت عدم الاستسلام».
وكشفت تلك الأم الشابة أنها شخص إيجابي الابتسامة لا تفارق وجهها، كما أنها تعارفت على أصدقاء مرضى آخرين، وعلى الرغم من أنها تحاول جاهدة أن تظل متفائلة، فإنها تشعر بالقلق من تحولها الجيني، لأنها ستكون عرضة لخطر الإصابة بالأورام.. يهمك أن تعرف قصة طفل يخاطر بحياته حبا في صلاح وكرة القدم.
والسؤال المتكرر الذي يراودها: هل سأصاب بالسرطان مرة أخرى؟.. لتجيب على نفسها: «سأظل قوية وأعيش قدر الإمكان من أجل ابنتي الصغيرة».