كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت، لكنها اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

شابة مريضة بالسرطان

للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي. وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي، وبالإضافة إلى استئصال الثدي وإعادة بنائه، تعافت من السرطان تماما، لكن اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية تعمل على انقسام الخلايا دون سبب وإصابتها بالسرطان في أي وقت، ولهذا دائما ما تشعر بالقلق وتتساءل حول أنها ستصاب بالسرطان مرة أخرى. تحكي هولي درينان عن بداية مرضها، حيث