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ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
وأضاف ترامب في مقابلة تليفزيونية، الأسبوع الماضي: "نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، ونسبة شعبيتي عندهم ارتفعت 17 نقطة"، مرجعا هذا الأمر إلى: "لأنني قاس على الحدود، يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود، إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون
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ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
ترامب

ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
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البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
نانسي-بيلوسي (1)

رئيسة «النواب الأمريكي» تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دخل أعضاء الكونجرس الأمريكي على خط الحرب مع إيران، من خلال تصريحات أطلقها الديمقراطيون تحذر منها وتدعو لخفض التصعيد، وأخرى للجمهوريين تنادي برد محسوب على إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار. نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دعت بلادها إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقالت بيلوسي، الديمقراطية، في بيان: «من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا، وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول، وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد».
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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