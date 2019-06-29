ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".

وأضاف ترامب في مقابلة تليفزيونية، الأسبوع الماضي: "نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، ونسبة شعبيتي عندهم ارتفعت 17 نقطة"، مرجعا هذا الأمر إلى: "لأنني قاس على الحدود، يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود، إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون