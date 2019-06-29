وفاة محمود جليفون.. صاحب 300 عمل فني

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

محمود جليفون

توفي اليوم السبت، الفنان محمود جليفون، عن عمر يناهز 74 عاما، بدأ «جليفون» مسيرته الفنية فى نهاية السبعينيات وشارك فى أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها بالسبعينيات «ريش على مفيش بالألوان»، «المشربية»، «طيور بلا أجنحة»، وفي الثمانينيات شارك فى الكثير من الأعمال الدرامية المشهورة أبرزها؛ «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام، «رحلة المليون» بطولة محمد صبحي، «علي الزيبق»، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«رأفت الهجان»، كما شارك فى عدة أفلام من بينها: «الملعوب»، «حالة تلبس»، «المجنون» و«المعلمة سماح».

فى التسعينيات شارك محمود جليفون، فى مسلسل «بوابة الحلواني»، «الثعلب»، «الفرسان»، «شارع المواردي»، «الوتد»، «السيرة الهلالية» و«الضوء الشارد»، وكانت دائما أدواره ثانوية، مع الألفية الجديدة شارك فى عدة مسلسلات وأفلام مهمة؛