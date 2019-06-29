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وفاة محمود جليفون.. صاحب 300 عمل فني

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
محمود جليفون
محمود جليفون
توفي اليوم السبت، الفنان محمود جليفون، عن عمر يناهز 74 عاما، بدأ «جليفون» مسيرته الفنية فى نهاية السبعينيات وشارك فى أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها بالسبعينيات «ريش على مفيش بالألوان»، «المشربية»، «طيور بلا أجنحة»، وفي الثمانينيات شارك فى الكثير من الأعمال الدرامية المشهورة أبرزها؛ «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام، «رحلة المليون» بطولة محمد صبحي، «علي الزيبق»، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«رأفت الهجان»، كما شارك فى عدة أفلام من بينها: «الملعوب»، «حالة تلبس»، «المجنون» و«المعلمة سماح».
فى التسعينيات شارك محمود جليفون، فى مسلسل «بوابة الحلواني»، «الثعلب»، «الفرسان»، «شارع المواردي»، «الوتد»، «السيرة الهلالية» و«الضوء الشارد»، وكانت دائما أدواره ثانوية، مع الألفية الجديدة شارك فى عدة مسلسلات وأفلام مهمة؛
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محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
الراقصة-جوهرة (2)

الراقصة جوهرة داخل المسجد بالحجاب (صورة)

شاركت الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها "جوهرة"، جمهورها صورة لها وهي داخل أحد المساجد وترتدي الحجاب، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصورة معلّقةً بتحية الإسلام: "السلام عليكم"، ما أثار جدلًا حولها، وانهالت عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر. وكان بسام عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة "جوهرة" قد كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة طويلة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن بالخارج.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
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محمد -ابو الوفا

وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان محمد أبو الوفا (صور)

شيع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، جنازة الفنان الراحل محمد أبو الوفا "ابن محافظة الفيوم" الشهير بـ"عم كامل"، وتم دفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، وسط بكاء ونحيب أقاربه، وغياب الفنانين عن حضور الجنازة. وتوفي "أبو الوفا" صباح اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب بأزمة صحية ظل على أثرها داخل المستشفى لأكثر من شهر ونصف. ومن المقرر أن يتم تقبل واجب العزاء في الفنان الراحل عقب صلاة العشاء بقصر الثقافة وسط مدينة الفيوم.
محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-ابو الوفا

تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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