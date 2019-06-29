سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان

الصحة: لا يقل سن الطالب عن 15عام: وهاجر الأولى على الإعدادية ضحية السن...والبرلمان: تضرر أولياء الأمور والطلاب من شروط الالتحاق..وتنفيذ القرار الوزاري السابق الحل للأزمة.

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

تمريض - صورة أرشيفية

سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.

بداية الأزمة كانت عندما لم يتمكن ما يقرب من 270 طالبة وطالبة بمحافظة المنيا من الالتحاق بمدارس التمريض نتيجة رفضهم من قبل هذا المدارس، الأزمة طالت الطالبة هاجر سيد عبدالرحيم الأولى على محافظة المنيا في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام، والتى عمرها 14 عاما، و6 أشهر، الجاري، فعلي الرغم من حصولها على المجموع النهائي