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سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان

الصحة: لا يقل سن الطالب عن 15عام: وهاجر الأولى على الإعدادية ضحية السن...والبرلمان: تضرر أولياء الأمور والطلاب من شروط الالتحاق..وتنفيذ القرار الوزاري السابق الحل للأزمة.
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
تمريض - صورة أرشيفية
تمريض - صورة أرشيفية
سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.
بداية الأزمة كانت عندما لم يتمكن ما يقرب من 270 طالبة وطالبة بمحافظة المنيا من الالتحاق بمدارس التمريض نتيجة رفضهم من قبل هذا المدارس، الأزمة طالت الطالبة هاجر سيد عبدالرحيم الأولى على محافظة المنيا في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام، والتى عمرها 14 عاما، و6 أشهر، الجاري، فعلي الرغم من حصولها على المجموع النهائي
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السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
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مدرسو علم النفس يكتشفون أخطاء فنية في الامتحان (صور)

أكد عدد من مدرسي مادة علم النفس والاجتماع أن امتحان المادة الذي أداه الطلاب اليوم فيه بعض الأخطاء الفنية. وأشاروا إلى أن تلك الأخطاء تكمن في أسئلة تصحيح الصواب والخطأ مع التعليل وأسئلة الاختيار من متعدد. ولفت المدرسون إلى أن سؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم" يحمل معنيين داخل الكتاب المدرسي نفسه، أحدهما في التعريف والآخر في المزايا، وبالتالي سيكون هناك التباس على المصححين أنفسهم في أثناء التصحيح، موضحين وجود خطأ فني في سؤال عن المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية.
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هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة. وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
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3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
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استقالة 4 آلاف.. لماذا يهجر الأطباء وزارة الصحة؟

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عندما أعلن عن تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرا، فى فترة زمنية وجيزة على الرغم من وجود عجز في عدد الأطباء في مصر بسبب غياب الأمن في المستشفيات وضعف الرواتب والحوافز، كما لفت إلى أن منظومة الطب فى مصر تعاني من خلل في توزيع الأطباء، لأن التوزيع بين المحافظات يحدث بشكل به خلل شديد، ويأتى هذا فى الوقت الذى يعاني فيه الأطباء من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية والنفسية، وعدم الاهتمام بهم، وهو ما تسبب فى هجرة عدد كبير من الأطباء باحثين عن الأفضل لهم ولذويهم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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