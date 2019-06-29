سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان
الصحة: لا يقل سن الطالب عن 15عام: وهاجر الأولى على الإعدادية ضحية السن...والبرلمان: تضرر أولياء الأمور والطلاب من شروط الالتحاق..وتنفيذ القرار الوزاري السابق الحل للأزمة.
تحرير:مؤمن عبد اللاه
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
تمريض - صورة أرشيفية
سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.
بداية
الأزمة كانت عندما لم يتمكن
ما يقرب من 270 طالبة
وطالبة بمحافظة المنيا من الالتحاق
بمدارس التمريض نتيجة رفضهم من قبل هذا
المدارس، الأزمة طالت الطالبة هاجر سيد
عبدالرحيم الأولى على محافظة المنيا في
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام، والتى
عمرها 14 عاما، و6 أشهر،
الجاري، فعلي الرغم من حصولها على المجموع
النهائي
بداية
الأزمة كانت عندما لم يتمكن
ما يقرب من 270 طالبة
وطالبة بمحافظة المنيا من الالتحاق
بمدارس التمريض نتيجة رفضهم من قبل هذا
المدارس، الأزمة طالت الطالبة هاجر سيد
عبدالرحيم الأولى على محافظة المنيا في
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام، والتى
عمرها 14 عاما، و6 أشهر،
الجاري، فعلي الرغم من حصولها على المجموع
النهائي بواقع 280
/280 درجة، إلا
أنها حرمت
من
الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية بسبب
سن القبول، و تقتصر الأزمة على المنيا
فقط ولكنها الأزمة تعدت لتطال العديد من
المحافظات وأصبحت هى الآخرى تعاني من نفس
الأزمة.
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ووفق
ما أعلنت عنه وزارة الصحة فإن شروط القبول
بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019
«نظام 5 سنوات» وجاءت
على النحو التالي: يجب
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير
والسلوك، حصول على الشهادة الإعدادية
الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2018/2019 ،
وأن يكون القبول طبقا لأعلى المجاميع
المتقدمة، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم
من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على
شهادة التعليم الأساسي، ولايقل سن المتقدم
عن 15 عامًا،
ولا يزيد عن 18 عاما
فى 1أكتوبر
القادم ، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا
يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.
تفاقم
الأزمة خلال الأيام القليلة القادم دفع
البرلمان إلى التحرك من أجل مطالبة وزارة
الصحة بالتغاضي عن شرط السن فى
القبول، أشرف جمال عضو مجلس النواب،
كان صاحب البداية والمبادرة بطرح المشكلة
بالبرلمان حيث تقدم بطلب إحاطة موجه إلى
الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس، ورئيس
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى
مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكد فيه تضرر أولياء الأمور والطلاب
من شروط الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية
للحاصلين علي الشهادة الإعدادية، نتيجة
وضع سن قبول ما بين 15 و18 عاما،
وعدد كبير من الطلاب الحاصلين علي درجات
مرتفعة.
جمال
طالب وزارة الصحة بتنفيذ القرار الوزاري
الذى يحمل رقم«
737 لعام 2018»،
وهو قرار مشرط بين وزارتي الصحة والتربية
والتعليم والتعليم الفني بخفض سن القبول
إلي 6 أشهرعن
سن الـ15 عاما،
للقبول بمدارس التمريض، علي أن تكون
الأولوية للطلاب الأعلي مجموعًا، خاصة
بعد تعديل مدة الدراسة في أغلب مدارس
التمريض من نظام الـ 3 سنوات
إلي 5 سنوات،
وبالتالي سيصبح الطالب قد تخطي الـ18 عاما
عند تخرجه من التمريض، وهو سن العمل
المسموح به قانونا.
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الصحة
أعلنت عن الأوراق المطلوبة للالتحاق
بمدارس التمريض 2019 وكانت
كالتالي «صورة
من شهادة الميلاد، صورة من الشهادة
الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019،
صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر،
شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة، تقرير
طبي من مستشفى حكومي يفيد خلو الطالب
المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض
المزمنة، 4 صور
شخصية، طلب التحاق، حافظة بلاستيك، مظروف
كبير، ملف بلاستيك، دمغة عادية بقيمة 1 جنيه، 4 مظاريف
صغير».
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