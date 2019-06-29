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وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان محمد أبو الوفا (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
الفنان محمد أبو الوفا
الفنان محمد أبو الوفا
شيع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، جنازة الفنان الراحل محمد أبو الوفا "ابن محافظة الفيوم" الشهير بـ"عم كامل"، وتم دفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، وسط بكاء ونحيب أقاربه، وغياب الفنانين عن حضور الجنازة. وتوفي "أبو الوفا" صباح اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب بأزمة صحية ظل على أثرها داخل المستشفى لأكثر من شهر ونصف. ومن المقرر أن يتم تقبل واجب العزاء في الفنان الراحل عقب صلاة العشاء بقصر الثقافة وسط مدينة الفيوم.
على جانب آخر، أعلن قصر ثقافة الفيوم، عن أنّه سيتم وقف أنشطة القصر لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيل "أبو الوفا" القيمة والقامة الفنية الذي رحل عن عالمنا اليوم، على أن تستأنف النشاطات مرة أخرى ابتداءً من الثلاثاء 2 يوليو المقبل. جدير بالذكر أنّ أبو الوفا بدأ رحلته الفنية مع قصر ثقافة الفيوم حينما كان
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كشفت الفنانة مريهان مجدي "كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، عن تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لنزيف حاد وإجهاض خلال الساعات الماضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا". "كوكي" تعرضت خلال الساعات الماضية لحالة صعبة بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وحرص جمهورها على دعمها والدعاء لها.
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نوال الزغبي| النجمة الذهبية التي اختفت في ظروف غامضة

نوال الزغبي.. النجمة الذهبية، صاحبة الأمجاد السابقة الممتدة منذ مطلع التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة، تمتلك أرشيفًا ومكانة مهمة في موسيقى الشرق الأوسط وصلت بها لأن تكون إحدى أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحًا في تاريخ اللون الشرقي المعاصر، وصلت من خلالها إلى الفنانة الأكثر مبيعًا في المنطقة، وأول مطربة عربية تسجل أغنية لكأس العالم، تلك النجاحات رافقتها صعوبات شخصية وفنية كثيرة، ومؤخرًا كثرت الدعوات الموجهة لها للاعتزال بدعوى أنها أفلست فنيًا، لكنها مازالت تحتفظ بمكانة بارزة في قلوب الجمهور العربي.
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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

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وفاة محمود جليفون.. صاحب 300 عمل فني

توفي اليوم السبت، الفنان محمود جليفون، عن عمر يناهز 74 عاما، بدأ «جليفون» مسيرته الفنية فى نهاية السبعينيات وشارك فى أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها بالسبعينيات «ريش على مفيش بالألوان»، «المشربية»، «طيور بلا أجنحة»، وفي الثمانينيات شارك فى الكثير من الأعمال الدرامية المشهورة أبرزها؛ «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام، «رحلة المليون» بطولة محمد صبحي، «علي الزيبق»، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«رأفت الهجان»، كما شارك فى عدة أفلام من بينها: «الملعوب»، «حالة تلبس»، «المجنون» و«المعلمة سماح».
محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
محمد-أبو الوفا

أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-ابو الوفا

تشييع جثمان الفنان محمد أبو الوفا من الفيوم

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض بمستشفى الفيوم العام، وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الظهر، ودفنه بمدافن الأسرة في الفيوم، كما أن العزاء سيكون اليوم في الفيوم. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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