وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان محمد أبو الوفا (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

الفنان محمد أبو الوفا

شيع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، جنازة الفنان الراحل محمد أبو الوفا "ابن محافظة الفيوم" الشهير بـ"عم كامل"، وتم دفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، وسط بكاء ونحيب أقاربه، وغياب الفنانين عن حضور الجنازة. وتوفي "أبو الوفا" صباح اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب بأزمة صحية ظل على أثرها داخل المستشفى لأكثر من شهر ونصف. ومن المقرر أن يتم تقبل واجب العزاء في الفنان الراحل عقب صلاة العشاء بقصر الثقافة وسط مدينة الفيوم.

على جانب آخر، أعلن قصر ثقافة الفيوم، عن أنّه سيتم وقف أنشطة القصر لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيل "أبو الوفا" القيمة والقامة الفنية الذي رحل عن عالمنا اليوم، على أن تستأنف النشاطات مرة أخرى ابتداءً من الثلاثاء 2 يوليو المقبل. جدير بالذكر أنّ أبو الوفا بدأ رحلته الفنية مع قصر ثقافة الفيوم حينما كان