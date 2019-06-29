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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
كما حصل 2835 طالبا وطالبة (بنسبة 29.12%% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2050 طالبا/ طالبة (21.05% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1495 طالبا وطالبة (15.35% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%. وأشار خالد
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
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مدرسو علم النفس يكتشفون أخطاء فنية في الامتحان (صور)

أكد عدد من مدرسي مادة علم النفس والاجتماع أن امتحان المادة الذي أداه الطلاب اليوم فيه بعض الأخطاء الفنية. وأشاروا إلى أن تلك الأخطاء تكمن في أسئلة تصحيح الصواب والخطأ مع التعليل وأسئلة الاختيار من متعدد. ولفت المدرسون إلى أن سؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم" يحمل معنيين داخل الكتاب المدرسي نفسه، أحدهما في التعريف والآخر في المزايا، وبالتالي سيكون هناك التباس على المصححين أنفسهم في أثناء التصحيح، موضحين وجود خطأ فني في سؤال عن المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية.
الحج

هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
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سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان

سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.
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أهالي طلاب الثانوية: «سهر بالليل وهمٌّ بالنهار»

وجوه شاحبة، نظرات يملأها القلق والرعب، أياد ترتفع إلى السماء تدعو لأبنائها بالتوفيق والسداد فى المعترك الأصعب فى ماراثون الثانوية العامة، تلك كانت حالة جموع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يفترشون الأرض أمام لجان امتحانات الثانوية فى انتظار خروج أبنائهم، إما تعلو وجوههم الابتسامة وإما خيبة أمل وحسرة، بالتزامن مع بدء امتحان مادة «الفيزياء» لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة «التاريخ» لطلاب الشعبة الأدبية، اللتين تعدان من أصعب المواد على الإطلاق على مدى السنوات الماضية.
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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
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