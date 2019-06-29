مدرسو علم النفس يكتشفون أخطاء فنية في الامتحان (صور)

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

امتحانات - صورة أرشيفية

أكد عدد من مدرسي مادة علم النفس والاجتماع أن امتحان المادة الذي أداه الطلاب اليوم فيه بعض الأخطاء الفنية. وأشاروا إلى أن تلك الأخطاء تكمن في أسئلة تصحيح الصواب والخطأ مع التعليل وأسئلة الاختيار من متعدد. ولفت المدرسون إلى أن سؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم" يحمل معنيين داخل الكتاب المدرسي نفسه، أحدهما في التعريف والآخر في المزايا، وبالتالي سيكون هناك التباس على المصححين أنفسهم في أثناء التصحيح، موضحين وجود خطأ فني في سؤال عن المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية.

وقالوا إن الإجابة هنا تحتمل إجابتين "فإذا كانت الإجابة صوابا في حالة شرح المثير الشرطي والاستجابة الشرطية أما إذا كتبت خطأ؛ ففي هذه الحالة سيشرح قانون التدعيم، وأضاف المدرسون أن السؤال الموضوعي لا يحتمل إجابتين. وأشاروا إلى أن هذا الامتحان يُعد امتحانا ظالما للطلاب لوجود أسئلة تحمل إجابتين مختلفتين،