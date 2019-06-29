السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.

وكذلك من أجل أجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة وتتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافق عليها الجميع. وطالب مجموعة العشرين بضرورة تذليل العقبات أمام النفاذ للتمويل، وذلك عن طريق تيسير الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة وتسخيرها لخدمة