لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

لاسارتي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.

وواصل إسماعيل: "التدعيمات ستكون في أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة في الفريق". وأشار طه إسماعيل إلى أن اللجنة استمعت أيضا لتصور المدير الفني بشأن العديد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها في الموسم المقبل، كما تطرق النقاش إلى المعسكر الخارجي