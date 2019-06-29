رياضة

لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
لاسارتي
لاسارتي
كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
وواصل إسماعيل: "التدعيمات ستكون في أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة في الفريق". وأشار طه إسماعيل إلى أن اللجنة استمعت أيضا لتصور المدير الفني بشأن العديد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها في الموسم المقبل، كما تطرق النقاش إلى المعسكر الخارجي
اقرأ المزيد
النادى-الاهلى

اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.
أنجول- و-موريتانيا‎

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
منتخب-الكاميرون‎

الكاميرون بالقوة الضاربة فى مواجهة غانا

أعلن كويسى ابياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل منتخبه والذى يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكاميرونى بقيادة المدير الفنى الهولندى كلارنس سيدورف، فى السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبا . وجاء تشكيلة الكاميرون على النحو التالى.. حراسة المرمى: أندري أونانا الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
رمضان-صبحى (2)

عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.
طه-إسماعيل

طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
محمود-الخطيب (3)

لجنة ثلاثية بالأهلي للتخطيط لقطاع كرة القدم

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيالا كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org