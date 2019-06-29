الكاميرون بالقوة الضاربة فى مواجهة غانا

تحرير:محمد جمال ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

منتخب الكاميرون

أعلن كويسى ابياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل منتخبه والذى يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكاميرونى بقيادة المدير الفنى الهولندى كلارنس سيدورف، فى السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبا . وجاء تشكيلة الكاميرون على النحو التالى.. حراسة المرمى: أندري أونانا الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – جورج ماندجيك – كريستيان باسوجوج – أمبرواز أويونجو الهجوم: كلينتون إنجي – كارل توكو إيكامبي بينما جاء تشكيل منتخب غانا المباراةعلى النحو التالى.. في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري الدفاع: أندي يادوم – جوناثان مينساه – قاسم نوهو –