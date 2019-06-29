رياضة

الكاميرون بالقوة الضاربة فى مواجهة غانا

تحرير:محمد جمال ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
أعلن كويسى ابياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل منتخبه والذى يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكاميرونى بقيادة المدير الفنى الهولندى كلارنس سيدورف، فى السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبا . وجاء تشكيلة الكاميرون على النحو التالى.. حراسة المرمى: أندري أونانا الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج
الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – جورج ماندجيك – كريستيان باسوجوج – أمبرواز أويونجو الهجوم: كلينتون إنجي – كارل توكو إيكامبي بينما جاء تشكيل منتخب غانا المباراةعلى النحو التالى.. في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري الدفاع: أندي يادوم – جوناثان مينساه – قاسم نوهو –
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أنجول- و-موريتانيا‎

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
جنش

خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
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الكاميرون -وغينيا بيساو

غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.
غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
باملاك- تيسيما (2)

الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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