الكاميرون بالقوة الضاربة فى مواجهة غانا
تحرير:محمد جمال
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
منتخب الكاميرون
أعلن كويسى ابياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل منتخبه والذى يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكاميرونى بقيادة المدير الفنى الهولندى كلارنس سيدورف، فى السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبا .
وجاء تشكيلة الكاميرون على النحو التالى..
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج
الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – جورج ماندجيك – كريستيان باسوجوج – أمبرواز أويونجو
الهجوم: كلينتون إنجي – كارل توكو إيكامبي
بينما جاء تشكيل منتخب غانا المباراةعلى النحو التالى..
في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري
الدفاع: أندي يادوم – جوناثان مينساه – قاسم نوهو –
الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – جورج ماندجيك – كريستيان باسوجوج – أمبرواز أويونجو
الهجوم: كلينتون إنجي – كارل توكو إيكامبي
بينما جاء تشكيل منتخب غانا المباراةعلى النحو التالى..
في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري
الدفاع: أندي يادوم – جوناثان مينساه – قاسم نوهو – بابا رحمن
الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – كريستيان أتسو – كوادو أسامواه
الهجوم: أندري آيو – جوردان آيو .
وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت غانا الانتصار في 3 مباريات مقابل فوزين للكاميرون وتعادلا في 3 لقاءات، وتواجها في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت الكاميرون في آخر مواجهتين في نصف نهائي نسختي 2017 و2008، وتعادلا في نسختي 2000 و1982.