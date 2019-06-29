جريمة

انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
تبين من المعاينة وجود جثة المدعوه "ن.ع.ح"، 24 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم، وبها إصابات بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتهشم بالجمجمة والأطراف. وبسؤال والدتها، قررت أنها وزوجها يعانيان من أمراض متعددة وكانت تقوم ابنتهما المتوفاة برعايتهما ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة. وأضافت أنها
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غرق

محام يقفز في ترعة الإسماعيلية لينقذ طفلا

"الحقوني باغرق".. فجأة سمع الجميع كلمات الاستغاثة لشخص يصارع الغرق في أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية، بناحية مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وهرول الجميع لاستبيان الأمر ووجدوا طفلا عمره نحو 9 سنوات يغرق بعد نزوله للاستحمام مع بعض أصدقائه، وإذ بأحد المحامين يدعى "محمد محمود عبد الفضيل"، ابن الخصوص، يترك محاضرة بدورة تدريبية بمقر نادي محامي الخصوص، وقفز في المياه بملابسه كاملة ليتمكن من إنقاذ الطفل، وسط تهليل وتصفيق الجميع، كما وجهت أسرة الطفل الشكر للمحامي.
مجلس-الدولة

التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
قتل-مسن-في-طوخ

«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.
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فتاة-الإسكندرية

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
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