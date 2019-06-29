انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

جثة - صورة أرشيفية

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة وجود جثة المدعوه "ن.ع.ح"، 24 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم، وبها إصابات بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتهشم بالجمجمة والأطراف. وبسؤال والدتها، قررت أنها وزوجها يعانيان من أمراض متعددة وكانت تقوم ابنتهما المتوفاة برعايتهما ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة. وأضافت أنها