كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

أنجولا و موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى خالياً من الإثارة، وانحصرت الكرة بين أقدام اللاعبين داخل منطقة وسط الملعب في معظم الأوقات. الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا بالرغم من محاولات الصربي سرديان فاسيليفيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي الذي حاول تنشيط الجانب الهجومي بإدخال جيرالدو دا كوستا، المحترف ضمن صفوف فريق