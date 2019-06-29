رياضة

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
أنجولا و موريتانيا
أنجولا و موريتانيا
سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى خالياً من الإثارة، وانحصرت الكرة بين أقدام اللاعبين داخل منطقة وسط الملعب في معظم الأوقات. الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا بالرغم من محاولات الصربي سرديان فاسيليفيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي الذي حاول تنشيط الجانب الهجومي بإدخال جيرالدو دا كوستا، المحترف ضمن صفوف فريق
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الكاميرون بالقوة الضاربة فى مواجهة غانا

أعلن كويسى ابياه المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل منتخبه والذى يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكاميرونى بقيادة المدير الفنى الهولندى كلارنس سيدورف، فى السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبا . وجاء تشكيلة الكاميرون على النحو التالى.. حراسة المرمى: أندري أونانا الدفاع: كولينز فاي – جان أرمل كانا بيك – مايكل نجادجو نجادجوي – جايتان بونج
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خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

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ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

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موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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