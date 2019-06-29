اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.

وكشف مصدر بالنادي أن "العضو" عاد رفقة آخرين في سيارة دفع رباعي مدججين بأسلحة خرطوش، أطلق أحدهم أعيرة بطريقة عشوائية دون وقوع إصابات. بينما شهد فرع الأهلي بمدينة نصر مشاجرة عنيفة خلال الساعات الماضية بين عدد من السيدات بسبب لعب الأطفال، وبدأت بمشادة كلامية بين إحدى العضوات وعضوة أخرى، ولجأت إحداهن لزوجها