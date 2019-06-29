التعليم: إضافة إجابة بديلة بنموذج امتحان الجيولوجيا

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

امتحانات - صورة أرشيفية

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك من خلال إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة الجيولوجيا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين مستشار المادة والمصححين. وأضاف عبد الحكم، أن السؤال يحتمل وجود إجابتين صحيحتين، وليس إجابة واحدة". وأدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

وأضاف عبد الحكم، في بيان لها، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع "فيسبوك" بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الشرقية "إدارة ههيا، وإدارة الإبراهيمية، وإدارة أبو كبير"، وفي محافظة الدقهلية "إدارة