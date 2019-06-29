«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

امتحانات الدبلومات الفنية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.

وأكد أنه لم يتم اعتماد أي شيء حتى هذه اللحظة ولن يتم اعتمادها غدا الأحد إذ إن يوم غد إجازة، كما أن الوزير خارج البلاد.من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لــ"التحرير" عن أن مؤشرات نسبة النجاح العامة في الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات تجاوزت نسبة الـ80%، ومؤشرات نسبة النجاح العامة لنظام 3 سنوات تقترب من 58%.وأكدت