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«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
امتحانات الدبلومات الفنية - صورة أرشيفية
امتحانات الدبلومات الفنية - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.
وأكد أنه لم يتم اعتماد أي شيء حتى هذه اللحظة ولن يتم اعتمادها غدا الأحد إذ إن يوم غد إجازة، كما أن الوزير خارج البلاد.من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لــ"التحرير" عن أن مؤشرات نسبة النجاح العامة في الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات تجاوزت نسبة الـ80%، ومؤشرات نسبة النجاح العامة لنظام 3 سنوات تقترب من 58%.وأكدت
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

لماذا عادت التربية والتعليم إلى الامتحانات الورقية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
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التعليم: إضافة إجابة بديلة بنموذج امتحان الجيولوجيا

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك من خلال إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة الجيولوجيا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين مستشار المادة والمصححين. وأضاف عبد الحكم، أن السؤال يحتمل وجود إجابتين صحيحتين، وليس إجابة واحدة". وأدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
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مدرسو علم النفس يكتشفون أخطاء فنية في الامتحان (صور)

أكد عدد من مدرسي مادة علم النفس والاجتماع أن امتحان المادة الذي أداه الطلاب اليوم فيه بعض الأخطاء الفنية. وأشاروا إلى أن تلك الأخطاء تكمن في أسئلة تصحيح الصواب والخطأ مع التعليل وأسئلة الاختيار من متعدد. ولفت المدرسون إلى أن سؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم" يحمل معنيين داخل الكتاب المدرسي نفسه، أحدهما في التعريف والآخر في المزايا، وبالتالي سيكون هناك التباس على المصححين أنفسهم في أثناء التصحيح، موضحين وجود خطأ فني في سؤال عن المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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مصادر: امتحان الاقتصاد من النماذج الاسترشادية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"التحرير"، إن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين اللذين تم توفيرهما للطلاب من قبل على موقع الوزارة، كما أن بعض الأسئلة كانت بنفس المواصفات في النموذج ومن الكتاب، موضحة أن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط.
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غضب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بسبب الاقتصاد

اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد وتركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم، الذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، وكان يجب أن يغطي الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر، مطالبين وزارة التعليم ومسؤولو الامتحانات بمحاسبة واضعو امتحان الاقتصاد.
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غباء غشاش.. مسرب امتحان الاقتصاد يلتقط صورة للملاحظ

التقط طالب الثانوية العامة، الذي سرب صورا لامتحان مادة الاقتصاد من داخل اللجان الامتحانية، صباح اليوم الإثنين، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات دون أن يدري الملاحظ بتصويره بالهاتف المحمول الذي يصطحبه الطالب، ما يدل على عدم قيام الملاحظين بمهامهم في الكشف عن المحمول وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان، كما وقع الطلاب في خطأ أنه صور كراسة بوكليت الامتحان مدونا عليها الباركود، ما يسهل على فريق مكافحة الغش بوزارة التعليم التوصل لهوية الطالب ولجنته، وجار اتخاذ الإجراءات ضده والملاحظين.
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