السجن 15 سنة لموظف ومحام زورا مستندات بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

حبس - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور ممثل النيابة محمد القاضى وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ من المواطنين في قضايا البناء على أراض زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى. وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة عاقبت كلا من "ا-ك" 43 عاما، موظف بالزراعة، و"م-ع" 51 عاما، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة.

وأضاف المصدر أنهما زورا محاضر رسمية منسوبة لشرطة المسطحات المائية بمركزى بنى مزار مطاى وتقديمها للمحكمة، كما زورا أحكام بالبراءة بأختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ كبيرة بغرض تسهيل البناء على أراضى زراعية مخالفة بموجب القانون.واستندت المحكمة لأقوال الضحايا وتقرير البحث الجنائى والتحريات