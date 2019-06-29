جريمة

السجن 15 سنة لموظف ومحام زورا مستندات بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور ممثل النيابة محمد القاضى وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ من المواطنين في قضايا البناء على أراض زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى. وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة عاقبت كلا من "ا-ك" 43 عاما، موظف بالزراعة، و"م-ع" 51 عاما، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة.
وأضاف المصدر أنهما زورا محاضر رسمية منسوبة لشرطة المسطحات المائية بمركزى بنى مزار مطاى وتقديمها للمحكمة، كما زورا أحكام بالبراءة بأختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ كبيرة بغرض تسهيل البناء على أراضى زراعية مخالفة بموجب القانون.واستندت المحكمة لأقوال الضحايا وتقرير البحث الجنائى والتحريات
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جثة (5)

انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
غرق

محام يقفز في ترعة الإسماعيلية لينقذ طفلا

"الحقوني باغرق".. فجأة سمع الجميع كلمات الاستغاثة لشخص يصارع الغرق في أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية، بناحية مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وهرول الجميع لاستبيان الأمر ووجدوا طفلا عمره نحو 9 سنوات يغرق بعد نزوله للاستحمام مع بعض أصدقائه، وإذ بأحد المحامين يدعى "محمد محمود عبد الفضيل"، ابن الخصوص، يترك محاضرة بدورة تدريبية بمقر نادي محامي الخصوص، وقفز في المياه بملابسه كاملة ليتمكن من إنقاذ الطفل، وسط تهليل وتصفيق الجميع، كما وجهت أسرة الطفل الشكر للمحامي.
مجلس-الدولة

التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
محكمة

المشدد 15 عاما لفلاح خطف طفلة وهتك عرضها في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر كل من أمجد سمير ومحمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما لفلاح متهم بخطف طفلة وهتك عرضها مطلع العام الجاري في مركز العدوة شمال محافظة المنيا. عاقبت المحكمة "إ. ع. ص" 32 عاما، فلاح، ويقيم داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما؛ لإدانته بخطف "ن. س. ح- 15 عاما- طالبة"، واستدراجها إلى مسكنه وهتك عرضها.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
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