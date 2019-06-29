فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

ريهام سعيد

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.

كتبت الفنانة ريم البارودي على صفحتها عبر «إنستجرام»: «إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي، وإنتي حمولة وقوية بالله، وزي مابقولك يا جبل مايهزك ريح، وإن شاء الله هتعدي وهتقومي، يا رب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشه قريب"، وتابعت مطالبة جمهورها بالدعاء