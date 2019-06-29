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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
كتبت الفنانة ريم البارودي على صفحتها عبر «إنستجرام»: «إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي، وإنتي حمولة وقوية بالله، وزي مابقولك يا جبل مايهزك ريح، وإن شاء الله هتعدي وهتقومي، يا رب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشه قريب"، وتابعت مطالبة جمهورها بالدعاء
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الفنان-محمود-جليفون

وفاة محمود جليفون.. صاحب 300 عمل فني

توفي اليوم السبت، الفنان محمود جليفون، عن عمر يناهز 74 عاما، بدأ «جليفون» مسيرته الفنية فى نهاية السبعينيات وشارك فى أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها بالسبعينيات «ريش على مفيش بالألوان»، «المشربية»، «طيور بلا أجنحة»، وفي الثمانينيات شارك فى الكثير من الأعمال الدرامية المشهورة أبرزها؛ «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام، «رحلة المليون» بطولة محمد صبحي، «علي الزيبق»، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«رأفت الهجان»، كما شارك فى عدة أفلام من بينها: «الملعوب»، «حالة تلبس»، «المجنون» و«المعلمة سماح».
محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
الراقصة-جوهرة (2)

الراقصة جوهرة داخل المسجد بالحجاب (صورة)

شاركت الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها "جوهرة"، جمهورها صورة لها وهي داخل أحد المساجد وترتدي الحجاب، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصورة معلّقةً بتحية الإسلام: "السلام عليكم"، ما أثار جدلًا حولها، وانهالت عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر. وكان بسام عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة "جوهرة" قد كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة طويلة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن بالخارج.
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ريهام -سعيد (1)

ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
مصطفي-قمر (1)

مصطفى قمر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

روج الفنان مصطفى قمر لألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" ونشر مقطع فيديو له من الأستوديو وهو يغني مع العازف مقطعا صغيرا من الأغنية يقول: "ونسيتني خلاص"، ويبدو أنه اسم الأغنية التى يحضرها وستكون ضمن الألبوم، وعلق على الفيديو وكتب: "استنوا الألبوم وكل 3 أيام هسمعكم جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله مش حتعرفوا تفوتوا تراك والبوست الجاي بإذن الله حقولكم حينزل يوم إيه في شهر 8"، وحقق المقطع تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة "قمر" للساحة، وطرحه ألبوما قريبا.
ريهام-عبد-الغفور

ريهام عبد الغفور ترد على مهاجمي صورتها مع ابنها

اعتادت الفنانة ريهام عبد الغفور على إبعاد أي تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا تنشر أبدا أي صور لها مع أولادها أو زوجها، لكنها قررت أن تفاجئ الجمهور مؤخرًا بالكشف عن صورة ابنها الأكبر "يوسف" في أثناء احتفالها بعيد ميلاده، إذ نشرت ابنة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورتها مع نجلها الذي ظهر شابا يفوقها طولا، وكتبت لتهنئته بعيد ميلاده، وذكرت أنه أهم شيء في حياتها وأنها فخورة به.
أحمد سعد

أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
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