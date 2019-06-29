كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

جهود أمنية متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإحكام قبضتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام

تحرير:محمد الشاملي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

وزير الداخلية

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.

خلال الشهر الماضي استهدفت مأموريات عدة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة، المطرية، الجمالية وميت سلسيل بالدقهلية، والتمساح، دواسة، المدورة والخندق ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3167 متهما بحيازتهم 70 قطعة سلاح ناري و18 سلاحا