كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر
جهود أمنية متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإحكام قبضتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام
تحرير:محمد الشاملي٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
وزير الداخلية
لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الشهر الماضي استهدفت مأموريات عدة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة، المطرية، الجمالية وميت سلسيل بالدقهلية، والتمساح، دواسة، المدورة والخندق ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3167 متهما بحيازتهم 70 قطعة سلاح ناري و18 سلاحا
خلال الشهر الماضي استهدفت مأموريات عدة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق المنزلة، المطرية، الجمالية وميت سلسيل بالدقهلية، والتمساح، دواسة، المدورة والخندق ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3167 متهما بحيازتهم 70 قطعة سلاح ناري و18 سلاحا أبيض و307 طلقات مختلفة الأعيرة.
وشملت الجهود خلال تلك المداهمات ضبط 83 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (47.690 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 3.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1.790 كيلو جرام لمخدر الهيروين– 320 قرصا مخدرا) وتنفيذ 19 ألفا و483 حكما قضائيا متنوعا والقبض على 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة فضلا عن تأمين تنفيذ 158 قرار إزالة وضبط 3277 قضية متنوعة.
وأمكن ضبط 11950 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 448 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (21 بندقية آلية- 20 بندقية غير مششخنة- 7 مسدسات- 128 فردا محليا- 260 سلاحا أبيض) وضبط 3983 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3556 متهما و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 2070769 حكما قضائيا متنوعا بينها 11 بالإعدام و448 بالسجن المؤبد، والإيقاع بـ61 تشكيلا عصابيا ضمت 219 متهمًا، ارتكبوا 305 حوادث متنوعة.
بالحديث عن الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 4969 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها 5397 متهما بحوزتهم 753 كجم بانجو، 4320 كجم حشيش، 71 كجم هيروين، 2.5 كجم كوكايين، 3.4 كجم أفيون، 24 كجم إستروكس، 10 كجم فودو، 136 جراما من مخدر الشابو و85 جراما من مخدر الآيس، و40 جراما من مخدر الكيتامين بالإضافة إلى 35 أمبولا و250 سم ماكس، و33,846,587 قرصا مخدرا و1500 قرص منشط.
فى مجال ضبط القضايا النوعية أسفرت الجهود عن ضبط 753 قضية أحداث، 934 قضية مصنفات فنية، 38422 قضية مرافق عامة وإعادة 48 سيارة مبلغ بسرقتها وتحرير 760 ألفا و564 مخالفة مرورية، وكشف غموض 184 حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد) بإجمالي 416 متهما.
إدارات الأمن الاقتصادي السبع تمكنت من ضبط 29549 قضية تموينية متنوعة، و292070 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد وتحصيل 211 مليونا و719 ألف جنيه، كما تم ضبط 4 آلاف و398 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، والتصالح في 700 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 5 ملايين و779 ألفا و437 جنيها.
وأسفرت جهود مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط 59 قضية متنوعة بإجمالي مبالغ بلغت مليارا و616 مليونا و135 ألفا و731 جنيها مصريا، و5 ملايين من عملات أجنبية مختلفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق.