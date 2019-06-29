مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق، استفسر فيه المدير الفني الأوروجوياني عن مستقبل اللاعب وآخر مستجدات التفاوض بين إدارة المارد الأحمر وهدرسفيلد الإنجليزي. ويحاول الأهلي خلال الفترة الجارية الوصول لاتفاق مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، في