رياضة

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق، استفسر فيه المدير الفني الأوروجوياني عن مستقبل اللاعب وآخر مستجدات التفاوض بين إدارة المارد الأحمر وهدرسفيلد الإنجليزي. ويحاول الأهلي خلال الفترة الجارية الوصول لاتفاق مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، في
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الكاميرون-و غانا (1)

التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغانا في كأس الأمم

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة بينما يرتفع رصيد غانا إلى نقطتين في المركز الثاني وينتظر الفريقان نتيجة مباراة بنين وغينيا بيساو التي تقام في العاشرة مساء اليوم لحسم ترتيب المجموعة.
شنايدر

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
النادى-الاهلى

اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.
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رمضان-صبحي-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد. واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من جانب الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
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الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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