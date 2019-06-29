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بمصاحبة إنتصار.. بدرية طلبة تعيد تقديم «ريا وسكينة»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
إنتصار
إنتصار
روجت الفنانة بدرية طلبة لمسرحيتها التى تحمل اسم "ريا وسكينة"، والتى تستعد لعرضها ببمشاركة الفنانة إنتصار، أول أيام عيد الأضحى المقبل ونشرت "بوستر" دعائيا للمسرحية عبر صفحتها بـ«إنستجرام» وظهرت من خلاله بجانب الفنانة إنتصار، وكتبت معلقة على الصورة: "استنونا بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك مسرحية ريا وسكينة من تاني"، وحرص عدد من الفنانات على تهنئتها على العمل، منهم الفنانة جومانا مراد التى كتبت لها "حبيبتي ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله"، وهذه ليست المرة الأول التى تقدم فيها بدرية المسرحية.
بدرية طلبة قدمت المسرحية من قبل على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية بالكويت، بمشاركة فنانين من الخليج منهم: "داوود حسين، هيا الشعيبي، إلهام الفضالة، خالد البريكي، عبدالله الحمادي، على الفرحان". يذكر أن بدرية دعمت الفنانة ريهام سعيد بعد تعرضها للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي
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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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وفاة محمود جليفون.. صاحب 300 عمل فني

توفي اليوم السبت، الفنان محمود جليفون، عن عمر يناهز 74 عاما، بدأ «جليفون» مسيرته الفنية فى نهاية السبعينيات وشارك فى أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، ومن بين المسلسلات التي شارك فيها بالسبعينيات «ريش على مفيش بالألوان»، «المشربية»، «طيور بلا أجنحة»، وفي الثمانينيات شارك فى الكثير من الأعمال الدرامية المشهورة أبرزها؛ «دموع فى عيون وقحة» بطولة عادل إمام، «رحلة المليون» بطولة محمد صبحي، «علي الزيبق»، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«رأفت الهجان»، كما شارك فى عدة أفلام من بينها: «الملعوب»، «حالة تلبس»، «المجنون» و«المعلمة سماح».
محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
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ريهام -سعيد (2)

فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
داليا-مصطفى

داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» 29.. «رزق» يهرب من السجن لينتقم من زغللة

انطلقت الحلقة الـ29 من مسلسل «شقة فيصل» بذهاب «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى المعلم «رزق الصاوي» الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحى، فى السجن، وسألها عن مكانه، لكنها أكدت له أنها لا تعلم عنه شيئا، وأخذ يفكر فى اختطاف شقيقه لكي يحرق قلبه عليه، بينما أخبر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، «سكر» تجسدها آيتن عامر أنها لا بد أن تضبط تصرفاتها لأنهما متزوجان أمام الناس، بينما اكتشف «أيمن» يجسده وائل نور، أن ابنه (هانى) معه أموال كثيرة وجدها بين ملابسه، بينما طلبت «شربات» نسرين أمين، من «زغللة» أن يتوسط لها عند صاحب الكباريه لكي تعمل راقصة.
انغام

أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
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