بمصاحبة إنتصار.. بدرية طلبة تعيد تقديم «ريا وسكينة»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

إنتصار

روجت الفنانة بدرية طلبة لمسرحيتها التى تحمل اسم "ريا وسكينة"، والتى تستعد لعرضها ببمشاركة الفنانة إنتصار، أول أيام عيد الأضحى المقبل ونشرت "بوستر" دعائيا للمسرحية عبر صفحتها بـ«إنستجرام» وظهرت من خلاله بجانب الفنانة إنتصار، وكتبت معلقة على الصورة: "استنونا بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك مسرحية ريا وسكينة من تاني"، وحرص عدد من الفنانات على تهنئتها على العمل، منهم الفنانة جومانا مراد التى كتبت لها "حبيبتي ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله"، وهذه ليست المرة الأول التى تقدم فيها بدرية المسرحية.

بدرية طلبة قدمت المسرحية من قبل على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية بالكويت، بمشاركة فنانين من الخليج منهم: "داوود حسين، هيا الشعيبي، إلهام الفضالة، خالد البريكي، عبدالله الحمادي، على الفرحان". يذكر أن بدرية دعمت الفنانة ريهام سعيد بعد تعرضها للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي