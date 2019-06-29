جريمة

كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة

48 ساعة حاسمة ترجم خلالها رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية ملموسة أسفرت عن كشف عشرات وقائع السرقة
تحرير:محمد الشاملي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.
توجيهات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة جاءت سريعة وصارمة: "سرعة الكشف عن ملابسات تلك الحوادث وتحديد وضبط مرتكبيها في أقرب وقت ممكن" بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام. 48 ساعة حاسمة هكذا ترجم رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية
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كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
حبس-كلابشات

السجن 15 سنة لموظف ومحام زورا مستندات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور ممثل النيابة محمد القاضى وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ من المواطنين في قضايا البناء على أراض زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى. وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة عاقبت كلا من "ا-ك" 43 عاما، موظف بالزراعة، و"م-ع" 51 عاما، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة.
جثة (5)

انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
غرق

محام يقفز في ترعة الإسماعيلية لينقذ طفلا

"الحقوني باغرق".. فجأة سمع الجميع كلمات الاستغاثة لشخص يصارع الغرق في أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية، بناحية مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وهرول الجميع لاستبيان الأمر ووجدوا طفلا عمره نحو 9 سنوات يغرق بعد نزوله للاستحمام مع بعض أصدقائه، وإذ بأحد المحامين يدعى "محمد محمود عبد الفضيل"، ابن الخصوص، يترك محاضرة بدورة تدريبية بمقر نادي محامي الخصوص، وقفز في المياه بملابسه كاملة ليتمكن من إنقاذ الطفل، وسط تهليل وتصفيق الجميع، كما وجهت أسرة الطفل الشكر للمحامي.
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الشرطة - استعدادات أمنية (3)

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
ضبط-حشيش-مطروح (1)

«حشيش العيد».. الشرطة تفسد خطة عاطلين سقطا بـ60 طربة

"صفقة العمر" هكذا ظن عاطلان أن خطوات تفصلهما عن تحقيق مبتغاهما في جني مبلغ مالي كبير وزيادة أرصدتهما في البنوك بعد إبرامهما صفقة لجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتوزيعها على عملائهما تزمانا مع عيد الفطار المبارك، راح الصديقان يحلمان بغد أفضل واقتناء سيارة فارهة وشقة في حي راقٍ إلا أنهما استيقظا على كابوس مفزع، اصطدمت أحلامهما الوردية بيقظة ضباط المباحث بإدارة مكافحة المخدرات وصوت سرينة سيارة الشرطة معلنة القبض عليهما في أحد الأكمنة بمنطقة العمرانية.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
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