كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة

48 ساعة حاسمة ترجم خلالها رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية ملموسة أسفرت عن كشف عشرات وقائع السرقة

تحرير:محمد الشاملي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

قوات الشرطة

على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.

توجيهات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة جاءت سريعة وصارمة: "سرعة الكشف عن ملابسات تلك الحوادث وتحديد وضبط مرتكبيها في أقرب وقت ممكن" بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام. 48 ساعة حاسمة هكذا ترجم رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية