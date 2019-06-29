كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة
48 ساعة حاسمة ترجم خلالها رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية ملموسة أسفرت عن كشف عشرات وقائع السرقة
تحرير:محمد الشاملي
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
قوات الشرطة
على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.
توجيهات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة جاءت سريعة وصارمة: "سرعة الكشف عن ملابسات تلك الحوادث وتحديد وضبط مرتكبيها في أقرب وقت ممكن" بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام.
48 ساعة حاسمة هكذا ترجم رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية
توجيهات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة جاءت سريعة وصارمة: "سرعة الكشف عن ملابسات تلك الحوادث وتحديد وضبط مرتكبيها في أقرب وقت ممكن" بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام.
48 ساعة حاسمة هكذا ترجم رجال البحث الجنائي توجيهات القيادات الأمنية على أرض الواقع محققين نتائج إيجابية ملموسة أسفرت عن كشف عشرات وقائع السرقة بمختلف القطاعات.
لغز سرقة المساكن في الحي الراقي
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و4 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، واعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بالأسلوب ذاته، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم.
كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط عاطل "44 سنة" مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة متجر"؛ لارتكابه واقعة سرقة 6 أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات التجارية وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، عدد 10 طلقات من العيار ذاته).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب قص الأقفال، ونقل المسروقات باستخدام سيارات نقل مستأجرة عقب إيهام قائديها بأنه مالك المخزن، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وارتكابه حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 5 أجهزة تكييف المستولى عليهم بمسكنه، لافتا إلى تصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص، وضبط مبلغ 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات.
وتوصل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس إلى ملابسات سرقة متعلقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وتبين أن مرتكب تلك الوقائع عاطلا "36 سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرها قضية "سرقة وسائل نقل"، وأمكن ضبطه واعترف بارتكاب واقعتين سرقة بالأسلوب ذاته، وتم بإرشاده ضبط جهازي "لاب توب" ونظارة شمسية بمسكنه.
الخيانة كلمة السر
ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة ألقوا القبض على سيدتين تقيمان بدائرة القسم، سرقتا جهازا لوحيا "تابلت" ومبلغ 45550 جنيها من منزل معلمة بإحدى المدارس الثانوية، تبلغ من العمر 47 سنة، وأقرتا بأنهما تربطهما علاقة جيرة بالمجنى عليها، وأثناء ترددهما على مسكنها تلاحظ لهما تركها باب الشقة سكنها مفتوح، فتمكنتا من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
لم تقتصر النجاحات الأمنية على قطاع القاهرة الجديدة، وامتدت إلى قسم شرطة المرج إذ تم ضبط شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما شاشة تليفزيون، واعترفا بسرقة (2 شاشة تليفزيون، 4 شاشات كمبيوتر، 2 جهاز ريسيفر، 4 حوامل شاشة، جهاز لاب توب، 2 كيبورد، جهاز بلاى ستيشن، جهاز عرض بيانات) من داخل مدرسة بدائرة القسم بأسلوب التسلق وكسر الباب، وأضافا بأن الشاشة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات الواقعة.
كما نجح ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط ميكانيكى سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها سلاح أبيض، وذلك حال قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادي، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى، وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بأسلوب المفتاح المصطنع.