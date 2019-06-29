البرهان: السودانيون عانوا الأمرين.. ومستعدون لتسليم الحكم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

عبد الفتاح البرهان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن المجلس على استعداد "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني"، بحسب "العربية". وأضاف البرهان: "نتعهد ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع"، مدشددا على "السعي إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية". وأكد "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته".? وتابع رئيس المجلس الانتقالي: "نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني".

وأعلنت قوى الحرية والتغيير أنها طالبت المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب السلمية، غدا الأحد. وحذرت قوى الحرية والتغيير من أي مندسين في تظاهرات، الأحد، وقالت إن مسؤولية سقوط أي ضحايا، سيتحملها المجلس العسكري، داعية إلى مواكب سلمية، وأن تلك المواكب "حق مكتسب لن نسمح بالمساومة عليه". المجلس