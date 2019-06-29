الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

تحرير:محمد جمال ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

شنايدر مع نادى الغرافة القطرى

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".

وأردف الموقع أن اللاعب صاحب الـ35 عاما، تم إطلاق سراحه بعد سداده قيمة التلفيات التي تسبب بها والتى بلغت 5.000 جنيه إسترليني. وشنايدر هو لاعب كرة قدم كان يلعب في خط الوسط وشارك مع المنتخب الهولندي لكرة القدم، وأعلن شنايدر اعتزاله دوليا العام الماضى، أنهى بهه مسيرة حافلة مع منتخب الطواحين، حيث يتصدر