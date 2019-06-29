رياضة

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

تحرير:محمد جمال ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
شنايدر مع نادى الغرافة القطرى
شنايدر مع نادى الغرافة القطرى
قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
وأردف الموقع أن اللاعب صاحب الـ35 عاما، تم إطلاق سراحه بعد سداده قيمة التلفيات التي تسبب بها والتى بلغت 5.000 جنيه إسترليني. وشنايدر هو لاعب كرة قدم كان يلعب في خط الوسط وشارك مع المنتخب الهولندي لكرة القدم، وأعلن شنايدر اعتزاله دوليا العام الماضى، أنهى بهه مسيرة حافلة مع منتخب الطواحين، حيث يتصدر
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الكاميرون-و غانا (1)

التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغانا في كأس الأمم

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة بينما يرتفع رصيد غانا إلى نقطتين في المركز الثاني وينتظر الفريقان نتيجة مباراة بنين وغينيا بيساو التي تقام في العاشرة مساء اليوم لحسم ترتيب المجموعة.
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مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
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اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

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حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
ريال- مدريد‎

ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2019- 2020، والذي سيرتدي من خلاله لونه الأبيض التقليدي، بينما ستكون الخطوط الثلاثية الشهيرة الخاصة بشركة أديداس الراعية له باللون الذهبي، في محاكاة لقميص الفريق في موسم 2011- 2012، ذلك الموسم التاريخي الذي نجح خلاله الفريق الملكي في إيقاف هيمنة برشلونة على الدوري الإسباني، التي استمرت حينها ثلاث سنوات، بالتتويج باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، محطمًا حينها العديد من الأرقام القياسية، ولكنه ودع في ذلك الموسم دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ.
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