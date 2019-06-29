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«إغماء وهبوط».. إسعاف 799 طالبا في امتحانات الثانوية

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي في امتحانات الثانوية العامة 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 765 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 34 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، إذ تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية. وكانت وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة
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امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

«التعليم» توضح حقيقة وجود أخطاء في امتحان علم النفس

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لم ينته بعد، حتى نستطيع من خلاله الرد على ما يثار بشأن وجود أخطاء فنية من عدمه داخل الامتحان. وأضاف عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير" أنه "لا يوجد أخطاء فنية في الامتحان، ولا يجوز الحديث حاليّا عن إضافة إجابات بديلة من عدمها لأن نموذج الإجابة لم يظهر بعد، فالاجتهاد يثير الجدل، وبالتالي الكلام يكون بعد نموذج الإجابة ما يظهر ويبدأ التقدير يوم الاثنين".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

قرار حكومي بشأن صرف معاشات يوليو مع الزيادة

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو المقبل في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بدءا من بعد غدٍ الإثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

لماذا عادت التربية والتعليم إلى الامتحانات الورقية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.
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امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (2)

تداول أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح يوم 8 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، بأداء الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

«صدمة وكسور».. إسعاف 564 طالبًا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 564 بلاغا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

التعليم: احتساب إجابتين صحيحتين في امتحان الإنجليزي

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التريية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إحدى قطاعات الكنترولات الأربعة حدث بها مشكلة في أثناء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بشأن إجابة جزئية في سؤال الاختيار من متعدد، وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ«التحرير»، مساء السبت، أنه بسبب هذه المشكلة تم إصدار قرار باحتساب الإجابتين «will win وare going to win»، في امتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب، صحيحتين بعد أن أثارت جدلا بين المصححين بشأن إجابتها.
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