«إغماء وهبوط».. إسعاف 799 طالبا في امتحانات الثانوية

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي في امتحانات الثانوية العامة 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 765 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 34 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، إذ تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية. وكانت وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة