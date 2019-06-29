التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغانا في كأس الأمم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

الكاميرون وغانا

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة بينما يرتفع رصيد غانا إلى نقطتين في المركز الثاني وينتظر الفريقان نتيجة مباراة بنين وغينيا بيساو التي تقام في العاشرة مساء اليوم لحسم ترتيب المجموعة.

المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما ورغم البداية القوية في أول 5 دقائق إلا أنه مع مرور الوقت تراجع الأداء واكتفى ولم يشهد الشوط الأول أي هجمات أو فرص حقيقية على المرمى، واكتفى لاعبو غانا والكاميرون بمحاولات محدودة عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء. الشوط الثاني لم