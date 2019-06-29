رياضة

التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وغانا في كأس الأمم

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
الكاميرون وغانا
الكاميرون وغانا
حسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري في مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة بينما يرتفع رصيد غانا إلى نقطتين في المركز الثاني وينتظر الفريقان نتيجة مباراة بنين وغينيا بيساو التي تقام في العاشرة مساء اليوم لحسم ترتيب المجموعة.
المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما ورغم البداية القوية في أول 5 دقائق إلا أنه مع مرور الوقت تراجع الأداء واكتفى ولم يشهد الشوط الأول أي هجمات أو فرص حقيقية على المرمى، واكتفى لاعبو غانا والكاميرون بمحاولات محدودة عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء. الشوط الثاني لم
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شنايدر

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
النادى-الاهلى

اقتحام واعتداء.. الانفلات يضرب فروع النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي في الفترة الماضية حالة من الانفلات وعدم الانضباط، حيث وقعت أكثر من مشاجرة خلال الأيام القلية الماضية سواء في فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحصلت "التحرير" على تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل مقر النادي بالشيخ زايد، يوم الأربعاء الماضي، بين أفراد الأمن الإداري وأحد الأعضاء، بسبب رفض الأمن السماح بدخول أصدقاء العضو لمنطقة حمامات السباحة؛ الأمر الذي أثار غضب عضو النادي، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة، وسدد العضو ضربة قوية بالرأس "روسية" لفرد الأمن نتج عنها إصابة عضو النادي، الذي انصرف مهددًا بالانتقام من أفراد الأمن الإداري.
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غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
باملاك- تيسيما (2)

الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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