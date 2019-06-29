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قرار حكومي بشأن صرف معاشات يوليو مع الزيادة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو المقبل في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بدءا من بعد غدٍ الإثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما سيتم تقديم الصرف للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر بدءا من يوم الخميس 4 يوليو بدلاً من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف بدءا من الأربعاء 10 يوليو.يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات
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«التعليم» توضح حقيقة وجود أخطاء في امتحان علم النفس

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لم ينته بعد، حتى نستطيع من خلاله الرد على ما يثار بشأن وجود أخطاء فنية من عدمه داخل الامتحان. وأضاف عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير" أنه "لا يوجد أخطاء فنية في الامتحان، ولا يجوز الحديث حاليّا عن إضافة إجابات بديلة من عدمها لأن نموذج الإجابة لم يظهر بعد، فالاجتهاد يثير الجدل، وبالتالي الكلام يكون بعد نموذج الإجابة ما يظهر ويبدأ التقدير يوم الاثنين".
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«إغماء وهبوط».. إسعاف 799 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي في امتحانات الثانوية العامة 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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لماذا عادت التربية والتعليم إلى الامتحانات الورقية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
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«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.
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السيسي-يوقع

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة معاشات العسكريين

نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2019، بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من يوليو المقبل. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها، في 15 أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

السيسي يبحث خطط التنقيب عن البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
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«المحافظين» يطالب الحكومة بخطة للاستثمار في إفريقيا

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول استراتيجية الحكومة للاستثمار في القارة الافريقية. وقال «قرطام»، إن هناك دولا عديدة سبقتنا في المبادرة بإنشاء مشروعات استثمارية في القارة الإفريقية، رغم المشاكل والأزمات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية أرض بكر للاستثمار، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المتوسطة والتحويلية وغيرها من المشروعات، والتي ستعود بالنفع لمصر وللعديد من الدول الافريقية والعربية.
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