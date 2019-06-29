قرار حكومي بشأن صرف معاشات يوليو مع الزيادة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو المقبل في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بدءا من بعد غدٍ الإثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما سيتم تقديم الصرف للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر بدءا من يوم الخميس 4 يوليو بدلاً من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف بدءا من الأربعاء 10 يوليو.يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات