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عزاء محمد أبو الوفا بحضور الفنان أحمد السقا (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
أحمد السقا في عزاء الفنان محمد أبو الوفا
أحمد السقا في عزاء الفنان محمد أبو الوفا
تقدّم الفنان أحمد السقا المُعزين في وفاة الفنان محمد أبو الوفا، بقصر ثقافة الفيوم، إذ كان أول من حضر إلى العزاء قبل بدايته، وجلس السقا ينتظر باقي الحضور لاستقبال العزاء. وبدأت أسرة الفنان محمد أبو الوفا والعاملون بقصر ثقافة الفيوم، في استقبال الضيوف القادمين لأداء واجب العزاء، مساء السبت، بعدما تم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، ودفنه في مدافن عائلة "أبو الوفا" بالقرية.
بدأت الرحلة الفنية لأبو الوفا مع قصر ثقافة الفيوم حينما كان طالبًا في الثانوية، ثم اشترك في فرق شباب الجامعات، وكان أبرز فناني فرقة الفيوم المسرحية، ورفض والده عمله في الفن وطلب منه الاختيار بين المحاماة أو التدريس فاختار "أبو الوفا" التدريس، وعمل مدرسًا لمادة الخط العربي بإحدى مدارس المحافظة، لكنه
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محمد -ابو الوفا

وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان محمد أبو الوفا (صور)

شيع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، جنازة الفنان الراحل محمد أبو الوفا "ابن محافظة الفيوم" الشهير بـ"عم كامل"، وتم دفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، وسط بكاء ونحيب أقاربه، وغياب الفنانين عن حضور الجنازة. وتوفي "أبو الوفا" صباح اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب بأزمة صحية ظل على أثرها داخل المستشفى لأكثر من شهر ونصف. ومن المقرر أن يتم تقبل واجب العزاء في الفنان الراحل عقب صلاة العشاء بقصر الثقافة وسط مدينة الفيوم.
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كوكي تتعرض للإجهاض: ابني مات.. ادعولي

كشفت الفنانة مريهان مجدي "كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، عن تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لنزيف حاد وإجهاض خلال الساعات الماضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا". "كوكي" تعرضت خلال الساعات الماضية لحالة صعبة بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وحرص جمهورها على دعمها والدعاء لها.
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نوال الزغبي| النجمة الذهبية التي اختفت في ظروف غامضة

نوال الزغبي.. النجمة الذهبية، صاحبة الأمجاد السابقة الممتدة منذ مطلع التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة، تمتلك أرشيفًا ومكانة مهمة في موسيقى الشرق الأوسط وصلت بها لأن تكون إحدى أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحًا في تاريخ اللون الشرقي المعاصر، وصلت من خلالها إلى الفنانة الأكثر مبيعًا في المنطقة، وأول مطربة عربية تسجل أغنية لكأس العالم، تلك النجاحات رافقتها صعوبات شخصية وفنية كثيرة، ومؤخرًا كثرت الدعوات الموجهة لها للاعتزال بدعوى أنها أفلست فنيًا، لكنها مازالت تحتفظ بمكانة بارزة في قلوب الجمهور العربي.
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امير-كرارة

أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
أحمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
امل-عرفة

أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: تركته لأهله.. ولن أتراجع

قررت الفنانة أمل عرفة اعتزال الفن بشكل نهائي، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تناقل تصريح للنجمة السورية عن الأسباب التي دفعتها للاعتزال، إذ قالت أمل عرفة، في تصريحات لـ"الأخبار" اللبنانية، إنها ستترك الفن لأهله، لافتة إلى أن "هذا القرار آخر كلام عندها ولن تتراجع"، ونوهت بأنها تشعر بـ"القرف" مما يحدث بالوسط، مشيرة إلى أن "أي مهنة أخرى ممكن أن تعينها على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل في مهنة التمثيل".
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