عزاء محمد أبو الوفا بحضور الفنان أحمد السقا (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

أحمد السقا في عزاء الفنان محمد أبو الوفا

تقدّم الفنان أحمد السقا المُعزين في وفاة الفنان محمد أبو الوفا، بقصر ثقافة الفيوم، إذ كان أول من حضر إلى العزاء قبل بدايته، وجلس السقا ينتظر باقي الحضور لاستقبال العزاء. وبدأت أسرة الفنان محمد أبو الوفا والعاملون بقصر ثقافة الفيوم، في استقبال الضيوف القادمين لأداء واجب العزاء، مساء السبت، بعدما تم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، ودفنه في مدافن عائلة "أبو الوفا" بالقرية.

بدأت الرحلة الفنية لأبو الوفا مع قصر ثقافة الفيوم حينما كان طالبًا في الثانوية، ثم اشترك في فرق شباب الجامعات، وكان أبرز فناني فرقة الفيوم المسرحية، ورفض والده عمله في الفن وطلب منه الاختيار بين المحاماة أو التدريس فاختار "أبو الوفا" التدريس، وعمل مدرسًا لمادة الخط العربي بإحدى مدارس المحافظة، لكنه