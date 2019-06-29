نجل الرئيس التونسي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

أعلن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز". وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري".

وأعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، أمس الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ. وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي،