فان دايك: لهذا السبب لم تتم مراوغتي في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

فان دايك وكلوب

تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر نجاحه في الموسم المنقضي مع الريدز، وقيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، فضلا عن المستويات الرائعة التي قدمها في البريميرليج. وأشار فان دايك، خلال تصريحات عبر Unisport، إلى أنه أحبط كل محاولات مراوغته في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم الأخير، بفضل ممارسته كرة القدم في الشوارع، قائلا: «استفدت من ذلك كثيرًا وأصبحت قادرًا على مواجهة موقف واحد ضد واحد بسبب اللعب كثيرا في الشوارع».

وأوضح الدولي الهولندي، أنه كان يحب اللعب مهاجمًا منذ أن كان صغيرًا لذلك يجد نفسه أحيانًا يحسن التصرف في بعض المواقف، مؤكدًا ان مشاركاته الكثيرة في مباريات خماسية بمرحلة الطفولة ساعدته على تنمية بعض المهارات الخاصة. يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول هذا الموسم وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي،