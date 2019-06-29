رياضة

فان دايك: لهذا السبب لم تتم مراوغتي في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
فان دايك وكلوب
فان دايك وكلوب
تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر نجاحه في الموسم المنقضي مع الريدز، وقيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، فضلا عن المستويات الرائعة التي قدمها في البريميرليج. وأشار فان دايك، خلال تصريحات عبر Unisport، إلى أنه أحبط كل محاولات مراوغته في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم الأخير، بفضل ممارسته كرة القدم في الشوارع، قائلا: «استفدت من ذلك كثيرًا وأصبحت قادرًا على مواجهة موقف واحد ضد واحد بسبب اللعب كثيرا في الشوارع».
وأوضح الدولي الهولندي، أنه كان يحب اللعب مهاجمًا منذ أن كان صغيرًا لذلك يجد نفسه أحيانًا يحسن التصرف في بعض المواقف، مؤكدًا ان مشاركاته الكثيرة في مباريات خماسية بمرحلة الطفولة ساعدته على تنمية بعض المهارات الخاصة. يذكر أن فان دايك تألق مع ليفربول هذا الموسم وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي،
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المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
الأوروجواي-و بيرو‎

بيرو تطيح بأورجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة كوبا أمريكا، بتأهله إلى نصف النهائي، بعد اقصائه أورجواي بالتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بينتجة 5-4، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا» بربع نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في ظل محاولات هجومية متتالية من لاعبي أورجواي، لكن دفاع وحارس بيرو تصدوا لكل هذه المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.
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كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
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محمد-صلاح

ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.
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في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
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في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
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ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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