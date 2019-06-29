كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

اتحاد الكرة بذلك وضع قاعدة لن يستطيع أن يخترقها مستقبلا إذا حدثت أي أزمة؛ لأن اللاعبين سيتضامنون ويضعون الاتحاد تحت ضغط لتنفيذ رغباتهم كاملة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".

هذا المشهد هو أبلغ تشبيه على ما وصل له حال اتحاد الكرة المصري في أزمة اللاعب عمرو وردة، حيث قرر أن يقوم بدور عادل أدهم في الفيلم ويؤدي دوره في الذبح فقط، ولكن ليس ذبح الجمال بل ذبح الأخلاقيات والقيم والمبادئ التي تربينا عليها ولابد من الحفاظ عليها مهما كان الثمن حتى لو خسر المنتخب بطولة كاس الأمم الإفريقية؛

هذا المشهد هو أبلغ تشبيه على ما وصل له حال اتحاد الكرة المصري في أزمة اللاعب عمرو وردة، حيث قرر أن يقوم بدور عادل أدهم في الفيلم ويؤدي دوره في الذبح فقط، ولكن ليس ذبح الجمال بل ذبح الأخلاقيات والقيم والمبادئ التي تربينا عليها ولابد من الحفاظ عليها مهما كان الثمن حتى لو خسر المنتخب بطولة كاس الأمم الإفريقية؛ لأن الفوز باللقب لن يضيف أكثر من لقب جديد يضاف إلى الألقاب السبعة التي سبق لمنتخبنا الوطني على مدار تاريخه حصدها من قبل.

الفوز باللقب سيكون هو النهاية السعيدة التي يتمناها الجمهور وهو يشاهد فيلما سينمائيا لطيفا ننسى خلاله همومنا وروتين عملنا اليومي ونحاول الوصول إلى الرسالة أو الفكرة التي أنتج هذا العمل من خلالها، لكن ماذا لو لم تفز مصر باللقب، من المؤكد أننا سنكون قضينا وقتًا ممتعًا في متابعة مباريات البطولة التي تزداد سخونة وإثارة يومًا بعد الآخر بخلاف التنظيم الرائع وحفل الافتتاح الذي كان حديث العالم ومن المؤكد أن حفل الختام لن يقل عنه روعة وربما يكون أكثر جمالا؛ إذن الخسارة لن تكون عظيمة مثلما يحاول البعض أن يصور لنا الآن وهو يتحدث عن أي مبررات واهية للدفاع عن قرار اتحاد الكرة الأخيرة بإعادة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني بعد قرار استبعاده عقابًا على تصرفاته الصيبيانية والفيديو الفاضح الذي تم تداوله عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

اتحاد الكرة -زكي قدرة- ذبح كل الأخلاقيات والمبادئ التي بنيت عليها المنافسات في الرياضة، وتعامل مع الأزمة بطريقة مختلفة تماما لا يمكن أن يتعامل بها أي مسؤول له علاقة بالشأن الرياضي أو بأي مؤسسة لديها مسؤوليات تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، بعد البيان الذي أصدره الاتحاد لقناعته بحجم الفعل الذي أقدم عليه اللاعب تراجع في أقل من 24 ساعة بحجة أن لاعبي المنتخب الكبار محمد صلاح وأحمد المحمدي وأحمد حجازي أعلنوا تضامنهم مع وردة في مشهد كان على هؤلاء اللاعبين أن يستحوا مما فعله زميلهم بدلا من الوقوف بجوار على طريقة الجدعنة والشهامة لأن مثل هذه الصفات لا تنطبق على مثل هذه التصرفات خاصة أنها لم تصدر عن عمرو وردة لأول مرة بل هناك 5 وقائع سابقة بداية من استبعاده عام 2013 بعد تحرشه بفتاة فرنسية في تونس وحتى الواقعة الحالية، أي أنها ليست أول غلطة حتى يتم منحه الفرصة الثانية التي برر بها لاعبو المنتخب طلبهم. وحتى يعلم جيدًا اتحاد الكرة الجريمة التي ارتكبها بعد إعادة اللاعب وهو أمر سيكون صعبا للغاية عليهم نستعرض ثلاثة وقائع مشابهة لعلهم يتعلمون الدرس جيدًا بدلا من استمرار الدفاع عن الباطل بادعاءات مثل أن الفيديو مفبرك أو أن المدير الفني أجيري أشاد بسلوكيات عمرو وردة وأكد حاجته إلى جهوده.

استبعاد إبراهيم سعيد

لماذا استبعد الجنرال محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني إبراهيم سعيد نجم دفاع المنتخب الوطني وقتها من قائمة مصر في كأس الأمم الإفريقية في مالي عام 2002 قبل ساعات من انطلاق البطولة، القرار الصادم وقتها لم يجد أي إجابة مقنعة وقتها لأن السبب الحقيقي كان في طي الكتمان لدى الجوهري وجهازه المعاون وبعض لاعبي المنتخب الذين نما لعلمهم سر هذا الطرد.

وقتها كان المنتخب في حاجة ماسة إلى جهود إبراهيم سعيد ليس لأنه أفضل مدافع في مصر فقط ولكن لأن هاني سعيد مدافع المنتخب تم إيقافه بعد إثبات تعاطيه للمنشطات ولم يكن هناك بديل إلا عمرو فهيم الذي شارك بعدها مع وائل جمعة، الشائعات وقتها كانت تتردد حول أن اللاعب افتعل أزمة مع هاني رمزي قائد المنتخب ورفض مناداته بلقب كابتن وتطور الأمر بينهما إلى مشادة.

وهناك شائعة أخرى تمثلت في أن إبراهيم رفض الصعود إلى غرفته مبكرًا وافتعل أزمة خاصة أنه سهر بعيدًا عن المعسكر ولم يعد إلى غرفته إلا بعد منتصف الليل، وهناك معلومة كتبتها إحدى الصحف الرياضية تمثلت في أن طرد اللاعب كان بسبب ضبطه مع إحدى الفتيات.

بعد أكثر من 13 عامًا وتحديدًا في برنامج رامز أكل الجو اعترف إبراهيم سعيد بالسر وراء خروجه بهذه الطريقة من معسكر المنتخب الوطني، حيث كشف النقاب لرامز جلال مقدم البرنامج وقتها أن الجوهري شاف معاه "مُزة" يقصد فتاة، ولم يكشف أي تفاصيل اخرى.

بعدها كشف الكابتن محمد أبوالعز مدرب المنتخب السابق في جهاز الجوهري أن القرار الذي اتخذه الجنرال أصاب اللاعب بصدمة شديدة لدرجة أنه ظل يرتجف ووصل الأمر به إلى السقوط على الأرض وهو يبكي من شعوره بما اقترفه من ذنب وظل يتوسل للجوهري حتى يتراجع عن قراره لكن الجنرال كعهده دائما ظل ثابتا على قراره ورفض التراجع عنه.

وتابع أبو العز حديثه قائلا: "بعد رحيل إبراهيم سعيد من الغرفة تأثر الجوهري بما تعرض له اللاعب من صدمة وأخذ يسأل، هل نستمر في قرارنا أم نتراجع فيه قبل أن يعود اللاعب إلى مصر، لأن هذا من شأنه أن يتسبب في إنهاء مشوار اللاعب الكروي، لكن أمام الأخلاقيات ومصلحة الفريق أصر على قراره وتم ترحيل اللاعب من المعسكر وخرج المنتخب من البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف باتريك موبوما في الدقيقة 63 لتتأهل الكاميرون إلى الدور نصف النهائي ويعود منتخبنا بدون اللقب لكنه حافظ على الأخلاقيات والقيم والمبادئ.

ومن المفارقات أن الجوهري صاحب هذا القرار كان يدعمه وقتها اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة ولم يحاول أن يراجعه في القرار لقناعته بأهمية القرار في الحفاظ على القيم والمبادئ، بينما هاني أبوريدة كان أمين صندوق اتحاد الكرة في هذه الفترة.

اتهام رونالدو

بسبب الاتهامات التي واجهها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية «كاثرين مايورجا»، أصدرت شركة «EA sports» الأمريكية في شهر فبراير الماضي قرارا بحذف صورة النجم اللامع من على غلاف لعبة فيفا التي تقوم بإصدار نسخة جديدة منها سنويا، وأصدرت الشركة وقتها بيانًا توضح فيه موقفها وسر اتخاذ مثل هذا القرار الذي قد يلقى بعض الانتقادات من محبي الدون في كل أرجاء العالم.

وأكدت شركة «EA sports» الأمريكية في البيان على أنها تتوقع من الأفراد الذي يمثلونها أن يكونوا على نفس القدر من الالتزام بالمبادئ والقيم التي تتبناها الشركة، وهو أمر لم يدركه اتحاد الكرة ولم يظهر حرصه على المبادئ والقيم التي يتبناها هو أو لاعبوه ووافق على رفع الإيقاف عن عمرو وردة وكأن شيئا لم يكن.

طرد مهاجم مالي

أصدر اتحاد الكرة المالي قرارا بطرد المهاجم آداما نياني من قائمة المنتخب المشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقابا له على صفعه أبدولاي ديابي قائد الفريق، حيث تم استبعاد نياني الذي يلعب في نادي "شارلروا" البلجيكي؛ لأنه قام بسلوك عنيف وغير لائق، بحق زميله في المنتخب الوطني.

أزمة طرد مهاجم المنتخب المالي بدأت حينما طلب منتخب مالي كوافير رجالي في الفندق، وحين وصل، جلس ديابي على الكرسي أولا، وهذا الأمر لم يرق للاعب نياني، الذي هاجم زميله وصفعه، وهو ما تسبب في أزمة ضخمة نتج عنها سفر اللاعب البالغ 26 عاما من السويس إلى القاهرة حتى يستقل الطائرة ويعود إلى بلاده مرة أخرى، بعدما صدر بحرمانه من مواصلة المشوار مع منتخب بلاده الذي اقترب من التأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة.