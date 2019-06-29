رياضة

كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

اتحاد الكرة بذلك وضع قاعدة لن يستطيع أن يخترقها مستقبلا إذا حدثت أي أزمة؛ لأن اللاعبين سيتضامنون ويضعون الاتحاد تحت ضغط لتنفيذ رغباتهم كاملة
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
هذا المشهد هو أبلغ تشبيه على ما وصل له حال اتحاد الكرة المصري في أزمة اللاعب عمرو وردة، حيث قرر أن يقوم بدور عادل أدهم في الفيلم ويؤدي دوره في الذبح فقط، ولكن ليس ذبح الجمال بل ذبح الأخلاقيات والقيم والمبادئ التي تربينا عليها ولابد من الحفاظ عليها مهما كان الثمن حتى لو خسر المنتخب بطولة كاس الأمم الإفريقية؛
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مران-المنتخب‎ (5)

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
الأوروجواي-و بيرو‎

بيرو تطيح بأورجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة كوبا أمريكا، بتأهله إلى نصف النهائي، بعد اقصائه أورجواي بالتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بينتجة 5-4، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا» بربع نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في ظل محاولات هجومية متتالية من لاعبي أورجواي، لكن دفاع وحارس بيرو تصدوا لكل هذه المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.
فان دايك - كلوب ‎

فان دايك: لهذا السبب لم تتم مراوغتي في البريميرليج

تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر نجاحه في الموسم المنقضي مع الريدز، وقيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، فضلا عن المستويات الرائعة التي قدمها في البريميرليج. وأشار فان دايك، خلال تصريحات عبر Unisport، إلى أنه أحبط كل محاولات مراوغته في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم الأخير، بفضل ممارسته كرة القدم في الشوارع، قائلا: «استفدت من ذلك كثيرًا وأصبحت قادرًا على مواجهة موقف واحد ضد واحد بسبب اللعب كثيرا في الشوارع».
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عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
عمرو وردة

عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
منتخب مصر (3)

اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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