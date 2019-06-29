«التعليم» توضح حقيقة وجود أخطاء في امتحان علم النفس

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لم ينته بعد، حتى نستطيع من خلاله الرد على ما يثار بشأن وجود أخطاء فنية من عدمه داخل الامتحان. وأضاف عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير" أنه "لا يوجد أخطاء فنية في الامتحان، ولا يجوز الحديث حاليّا عن إضافة إجابات بديلة من عدمها لأن نموذج الإجابة لم يظهر بعد، فالاجتهاد يثير الجدل، وبالتالي الكلام يكون بعد نموذج الإجابة ما يظهر ويبدأ التقدير يوم الاثنين".

وعن إجراء الوزارة في حال التأكد من وجود أخطاء فنية في الامتحان، قال عبد الحكم، إنه سيتم تعديل نموذج الإجابة فورا دون تفكير، مضيفًا: "أي خطأ لا بد من تعديله فورًا دون تفكير".وأوضح عبد الحكم أنه تم تعديل نموذج إجابة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعدما اكتشفنا داخل غرفة العنليات المركزية في الوزارة وجود خطأ