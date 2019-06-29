ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 17 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1146 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1081 قضية تموينية متنوعة مقابل 13 ألفا و537 قضية سرقة تيار كهربائي

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 17 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1146 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1081 قضية تموينية متنوعة مقابل 13 ألفا و537 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 346 قضية.



تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 169 قضية متنوعة، و4 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى 14 قضية (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



