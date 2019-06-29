جريمة

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
حادث تصادم
حادث تصادم
حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مرور الجيزة وقسم شرطة الشيخ زايد، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة المشرحة. وعمد
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
الشرطة‎تامين- (5)

كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة

على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.
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كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
حبس-كلابشات

السجن 15 سنة لموظف ومحام زورا مستندات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور ممثل النيابة محمد القاضى وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، زورا أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ من المواطنين في قضايا البناء على أراض زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى. وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة عاقبت كلا من "ا-ك" 43 عاما، موظف بالزراعة، و"م-ع" 51 عاما، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة.
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مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
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ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
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