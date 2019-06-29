متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

حادث تصادم

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مرور الجيزة وقسم شرطة الشيخ زايد، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة المشرحة. وعمد