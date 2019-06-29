أستاذ تجميل يكشف تفاصيل خطيرة عن مرض ريهام سعيد (فيديو)

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

ريهام سعيد

كشف الدكتور أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، عن أن هناك منطقة على شكل مثلث في الوجه تسمى "المنطقة الخطرة" وهي تشمل ما فوق العين والفم وتحت الأنف. وقال السحار، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إن أي التهاب سواء في الجلد أو في أي عضو معين في هذه المنطقة من الممكن أي يصل إلى المخ بسهولة. وأضاف أن البكتريا تُعد جرثومة، ومن الممكن أن يتعرض الجميع للإصابة، موضحًا أن من أهم أسباب الإصابة بها نقص المناعة أو تعرض وجه الإنسان لالتهابات وتركها دون علاج.

وشدد على أن من أخطر الأسباب تناول مضادات حيوية بكميات كبيرة دون الحاجة إليها. وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، السبت، إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة. وطلبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام". ويستوجب مرضها الحصول على إجازة طويلة