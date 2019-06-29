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أستاذ تجميل يكشف تفاصيل خطيرة عن مرض ريهام سعيد (فيديو)

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
كشف الدكتور أحمد السحار، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، عن أن هناك منطقة على شكل مثلث في الوجه تسمى "المنطقة الخطرة" وهي تشمل ما فوق العين والفم وتحت الأنف. وقال السحار، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إن أي التهاب سواء في الجلد أو في أي عضو معين في هذه المنطقة من الممكن أي يصل إلى المخ بسهولة. وأضاف أن البكتريا تُعد جرثومة، ومن الممكن أن يتعرض الجميع للإصابة، موضحًا أن من أهم أسباب الإصابة بها نقص المناعة أو تعرض وجه الإنسان لالتهابات وتركها دون علاج.
وشدد على أن من أخطر الأسباب تناول مضادات حيوية بكميات كبيرة دون الحاجة إليها. وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، السبت، إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة. وطلبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام". ويستوجب مرضها الحصول على إجازة طويلة
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تورم القدمين.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج المنزلية

لم ولن تنتهي المشكلات المتعلقة بالقدمين، وذلك لأنها تعاني دائمًا معنا، ومن المؤكد أنك لن تهتم بها على الإطلاق سواء بممارسة التمرينات الرياضية المهمة أو الذهاب إلى الطبيب من وقت لآخر من أجل الاطمئنان على صحتك بشكل عام، كل ما تفعله هو السير في الحياة محلقًا على قدميك وكأنها لن تشتكي أو تعاني على الإطلاق، وفي لحظة ما ستجد أنك غير قادر على السير مرة أخرى، قد يكون الأمر حقا خطيرًا وأنت دائم الاستهانة به، لذا عليك بالوعي الجيد بأهمية قدميك والبحث عن أسباب التورم المستمر وعلاجها.
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قضاء سنوات أطول في التعليم يقلل من أمراض القلب

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يلتحقون بالجامعة هم الأقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنهم أصحاء أكثر. ووجد العلماء أن مع كل 4 سنوات إضافية يقضونها في التعليم، يقل مؤشر كتلة الجسم درجة واحدة على الأقل. ووجدوا أيضًا تأثيرا لنفس مقدار الوقت، على غرار الوقت اللازم للحصول على شهادة جامعية، في معدلات خفض ضغط الدم. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وكلاهما معروف بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

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بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

العديد من الأمراض تهاجم الإعلاميين على غفلة، ومؤخرا كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، ما أثار قلق الجمهور. وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها.
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قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب. حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.
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دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

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النوم كلمة السر للعيش بمخ أصغر سنا.. نصائح تساعدك

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