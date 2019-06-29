رياضة

بيرو تطيح بأورجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
أورجواي وبيرو
أورجواي وبيرو
تمكن منتخب بيرو، من تحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة كوبا أمريكا، بتأهله إلى نصف النهائي، بعد اقصائه أورجواي بالتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بينتجة 5-4، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا» بربع نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في ظل محاولات هجومية متتالية من لاعبي أورجواي، لكن دفاع وحارس بيرو تصدوا لكل هذه المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.
بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من لاعبي منتخب اورجواي على الكرة، وتمكن الثنائي الخطير لويس سواريز، وإدينسون كافاني من شن هجمات متتالية خطيرة، لكن دفاع بيرو كان فيا لموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني لعبت فدائية دفاع بيرو دورًا كبيرًا في استمرار التعادل السلبي مسيطرًا على
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غينيا بيساو‎

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
مران-المنتخب‎ (5)

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
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أوروجواي

بيرو تصطدم بأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

رغم التباين التام في طريق كل منهما إلى الدور الثاني في بطولة كوبا أمريكا، يدرك منتخب أوروجواي أنه لا مجال أمامه للتهاون، عندما يلتقي مع بيرو، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الثمانية للبطولة. وقدم كلا الفريقين مسيرة مختلفة تماما عن الآخر في الدور الأول بالبطولة الحالية، لكن المواجهة بينهما تبدو في غاية الصعوبة للدرجة التي يصعب التكهن بنتيجتها. وتصب العديد من الترشيحات في صالح منتخب أوروجواي بصفته الأكثر خبرة واكتمالا للصفوف إضافة إلى كونه توج 15 مرة سابقة بلقب البطولة، وهو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
أورجواي

تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا

في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
كوبا-أمريكا

الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
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