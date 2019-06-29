بيرو تطيح بأورجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

أورجواي وبيرو

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة كوبا أمريكا، بتأهله إلى نصف النهائي، بعد اقصائه أورجواي بالتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بينتجة 5-4، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا» بربع نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في ظل محاولات هجومية متتالية من لاعبي أورجواي، لكن دفاع وحارس بيرو تصدوا لكل هذه المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من لاعبي منتخب اورجواي على الكرة، وتمكن الثنائي الخطير لويس سواريز، وإدينسون كافاني من شن هجمات متتالية خطيرة، لكن دفاع بيرو كان فيا لموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني لعبت فدائية دفاع بيرو دورًا كبيرًا في استمرار التعادل السلبي مسيطرًا على