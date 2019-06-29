رياضة

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

تحرير:كريم أحمد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب
علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
وتلقى الجهاز الفني للفراعنة صدمة شديدة خلال مران أمس بعد أن تعرض محمود عبدالرحيم "جنش" الحارس الثالث لإصابة قوية بقطع في وتر أكيلس غادر بسببها معسكر الفراعنة صباح اليوم وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب أن حارس الزمالك سيجري عملية جراحية في ألمانيا، وأنه سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر. الجدير
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