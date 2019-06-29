في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

غينيا

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.

المباراة جاءت متواضعة ولم تشهد أي لمحات فنية أو تكتيكية وااتسم أداء الفريقين بالعشوائية رغم أن الجماهير كانت تظن إن منتخب بنين سيقدم مباراة رائعة وقوية بعد المستوى الفني المتميز الذي ظهر عليه خلال مواجهته أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.المباراة