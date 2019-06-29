رياضة

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
غينيا
غينيا
في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
المباراة جاءت متواضعة ولم تشهد أي لمحات فنية أو تكتيكية وااتسم أداء الفريقين بالعشوائية رغم أن الجماهير كانت تظن إن منتخب بنين سيقدم مباراة رائعة وقوية بعد المستوى الفني المتميز الذي ظهر عليه خلال مواجهته أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.المباراة
اقرأ المزيد
مران-المنتخب‎ (5)

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
الأوروجواي-و بيرو‎

بيرو تطيح بأورجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة كوبا أمريكا، بتأهله إلى نصف النهائي، بعد اقصائه أورجواي بالتغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بينتجة 5-4، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب «أرينا فونتي نوفا» بربع نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في ظل محاولات هجومية متتالية من لاعبي أورجواي، لكن دفاع وحارس بيرو تصدوا لكل هذه المحاولات، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
اقرأ المزيد من الأخبار
الكاميرون‎

ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.
منتخب-بنين‎ (5)

بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
كاميرون_غينيا_بيساو (4)

أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org