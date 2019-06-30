رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

كهربا

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.

وأوضح، أن كهربا ليس بإمكانه التوقيع لأي ناد مهما حدث بسبب ارتباطه بهذا العقد إلا بعد موافقة الزمالك، معلقًا: «كهربا مش رايح الأهلي، وما تخلوش حد يضحك عليكم، والأهلى مايقدرش ياخد لاعب من رئيس الزمالك». وتابع: «الأهلي لا يمكنه أخذ لاعب مني، وأنا اللى خدت قبله عبد الله السعيد الموسم اللي