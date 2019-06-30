رياضة

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
كهربا
كهربا
تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
وأوضح، أن كهربا ليس بإمكانه التوقيع لأي ناد مهما حدث بسبب ارتباطه بهذا العقد إلا بعد موافقة الزمالك، معلقًا: «كهربا مش رايح الأهلي، وما تخلوش حد يضحك عليكم، والأهلى مايقدرش ياخد لاعب من رئيس الزمالك». وتابع: «الأهلي لا يمكنه أخذ لاعب مني، وأنا اللى خدت قبله عبد الله السعيد الموسم اللي
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عمرو-وردة (2)

فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
جنش (2)

عضو الاتحاد الإفريقي للطب: حذرت جنش قبل إصابته

أكد شريف عزمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي وخبير التغذية، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك في معسكر الفراعنة لا علاقة لها بفكرة سوء التغذية. وقال عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه نصح جنش خلال معسكر المنتخب الوطني بكثرة تناول المياه لأنها تشكل 60% من العضلات في جسم الإنسان. وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لم يلتزم بالتوقفين اللذين تم الاتفاق عليهما، خلال شوطي كل مباراة، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.
غينيا بيساو‎

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
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كهربا-الزمالك (1)

مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
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عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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