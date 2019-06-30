رياضة

التعادل السلبي بطل ثامن أيام «كان 2019»

لم تشهد مباريات اليوم الثامن من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أي أهداف بعد تعادل أنجولا مع موريتانيا، وتعادل منتخب غانا مع نظيره الكاميروني، وتعادل منتخب بنين مع غينيا بيساو
تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
أنجولا وموريتانيا
أنجولا وموريتانيا
أقيمت مساء السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب أنجولا وموريتانيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه المنتخب الغاني نظيره الكاميروني ضمن منافسات المجموعة السادسة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب بنين بنظيره منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما أسفرت عنه نتائج سلبية، حيث انتهت الثلاث مباريات بدون أهداف.
الأمور تتعقد  سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. جاء
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كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
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غانا تصطدم بالكاميرون في كأس الأمم الإفريقية اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه موريتانيا نظيرتها أنجولا في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس، وتحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى مع تونس 1-1، بينما تتذيل موريتانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام مالي بنتيجة 4-1، وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، كانتا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وفازت أنجولا على أرضها 4-1 وخسرت في موريتانيا 1-0.
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انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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