التعادل السلبي بطل ثامن أيام «كان 2019»
لم تشهد مباريات اليوم الثامن من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أي أهداف بعد تعادل أنجولا مع موريتانيا، وتعادل منتخب غانا مع نظيره الكاميروني، وتعادل منتخب بنين مع غينيا بيساو
تحرير:أحمد سعيد
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
أنجولا وموريتانيا
أقيمت مساء السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب أنجولا وموريتانيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه المنتخب الغاني نظيره الكاميروني ضمن منافسات المجموعة السادسة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب بنين بنظيره منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما أسفرت عنه نتائج سلبية، حيث انتهت الثلاث مباريات بدون أهداف.
الأمور تتعقد
سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
جاء
الأمور تتعقد
سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
جاء الشوط الأول متوسط المستوى خاليا من الإثارة، وانحصرت الكرة بين أقدام اللاعبين داخل منطقة وسط الملعب في معظم الأوقات.
الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا على الرغم من محاولات الصربي سرديان فاسيليفيتش المدير الفني للمنتخب الأنجولي الذي حاول تنشيط الجانب الهجومي بإدخال جيرالدو دا كوستا، المحترف ضمن صفوف فريق الأهلي، لكن محاولاته لم تُجد نفعًا.
الأمور في المجموعة الخامسة تأجلت بعد هذا التعادل ويبقى الحال كما هو عليه، ليتم حسم المتأهلين للدور السادس عشر، التي تضم كلا من تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا، حيث يتصدر المنتخب المالي المجموعة برصيد أربع نقاط، وفي الوصافة المنتخب التونسي برصيد نقطتين، ويأتي ثالثًا أنجولا برصيد نقطتين، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
مباراة مخيبة للآمال
حسم التعادل السلبي مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني التي أقيمت مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة بينما يرتفع رصيد غانا إلى نقطتين في المركز الثاني.
المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما ورغم البداية القوية في أول 5 دقائق فإنه مع مرور الوقت تراجع الأداء واكتفى ولم يشهد الشوط الأول أي هجمات أو فرص حقيقية على المرمى، واكتفى لاعبو غانا والكاميرون بمحاولات محدودة عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء.
الشوط الثاني لم يكن أفضل من الأول، بل تراجع المستوى أكثر وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم تفلح محاولات كلا المدربين في تنشيط اللعب عن طريق إجراء بعض التغييرات.
مع اقتراب المباراة من نهايتها نشط لاعبو الفريقين بعض الشيء في محاولة لخطف هدف الفوز لكن لم تفلح هذه المحاولات التي كانت أخطرها في الدقيقة 87 لصالح أوسي كوابينا مهاجم غانا لكن تصدت لها العارضة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منتخب نقطة واحدة.
أسوأ مباراة
في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنين إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
المباراة جاءت متواضعة ولم تشهد أي لمحات فنية أو تكتيكية واتسم أداء الفريقين بالعشوائية رغم أن الجماهير كانت تظن أن منتخب بنين سيقدم مباراة رائعة وقوية بعد المستوى الفني المتميز الذي ظهر عليه خلال مواجهته أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
المباراة لم تشهد أي فرص حقيقية للتهديف، حيث اكتفى لاعبو غينيا بيساو وبنين بتبادل السيطرة على الملعب خلال شوطي اللقاء مع محاولات عشوائية للوصول إلى المرمى لكنها لم تأت بنتيجة أو تمثل أي خطورة على المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في النتيجة والأداء ويحصد كل فريق نقطة واحدة.
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