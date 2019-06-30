التعادل السلبي بطل ثامن أيام «كان 2019»

لم تشهد مباريات اليوم الثامن من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أي أهداف بعد تعادل أنجولا مع موريتانيا، وتعادل منتخب غانا مع نظيره الكاميروني، وتعادل منتخب بنين مع غينيا بيساو

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

أنجولا وموريتانيا

أقيمت مساء السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب أنجولا وموريتانيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه المنتخب الغاني نظيره الكاميروني ضمن منافسات المجموعة السادسة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب بنين بنظيره منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما أسفرت عنه نتائج سلبية، حيث انتهت الثلاث مباريات بدون أهداف.

الأمور تتعقد سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. جاء