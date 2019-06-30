جريمة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وملاكى وميكروباص بطريق "نوى - شبين القناطر"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وجارى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث بين 3 سيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام بشبين وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية، استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2018 وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة.وأظهر التقرير أن طريق "مصر - إسكندرية" الزراعى والطريق الحر "بنها – شبرا الخيمة" و"شبين القناطر – قليوب" الأعلى
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حادث-تصادم

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
الشرطة‎تامين- (5)

كواليس 48 ساعة رادعة لعصابات السرقة في القاهرة

على مدار الأيام القليلة الماضية، سجلت محاضر أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة وقائع سرقة عدة، تنوعت ما بين حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، والاستيلاء على وحدات التكييف بواسطة قص الأقفال، ووقائع سرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، فأضحى رجال الشرطة في مأزق مع تعدد البلاغات في غضون ساعات قليلة، ليوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بتشكيل فرق بحث متخصصة لكشف غموض تلك الوقائع سريعا.
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كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
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سيارة -اسعاف

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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انهيار أسر ضحايا حادث البحيرة داخل مستشفى حوش عيسى

شهد مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة صراخا وعويلا من قبل أسر وأقارب ضحايا ومصابي حادث طريق الحاجر بدائرة المركز، حيث لقي 7 عمال مصرعهم واصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية و"ميكروباص" أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (3)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
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