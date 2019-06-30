إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وملاكى وميكروباص بطريق "نوى - شبين القناطر"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وجارى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث بين 3 سيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام بشبين وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية، استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2018 وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة.وأظهر التقرير أن طريق "مصر - إسكندرية" الزراعى والطريق الحر "بنها – شبرا الخيمة" و"شبين القناطر – قليوب" الأعلى