رياضة

عضو الاتحاد الإفريقي للطب: حذرت جنش قبل إصابته

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
جنش
جنش
أكد شريف عزمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي وخبير التغذية، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك في معسكر الفراعنة لا علاقة لها بفكرة سوء التغذية. وقال عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه نصح جنش خلال معسكر المنتخب الوطني بكثرة تناول المياه لأنها تشكل 60% من العضلات في جسم الإنسان. وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لم يلتزم بالتوقفين اللذين تم الاتفاق عليهما، خلال شوطي كل مباراة، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.
وواصل: «هذا الأمر حدث في مباراتي مصر مع الكونغو وزيمبابوي، وكان يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يطلب ذلك"، متسائلًا: "لماذا لا يوجد خبير تغذية في الجهاز الفني لمنتخب مصر؟». وأشار، إلى أن جنش تعرض لإصابة بكسر منذ فترة فترة بعد صدامه بلاعب المنافس، وكان يجب عمل ملف طبي شامل يحدد الأسلوب الأمثل
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فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
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في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
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المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
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تعرف على منافس مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن مواجهة الكونغو الديمقراطية كانت صعبة مثل كانت المباراة الأولى أمام زيمبابوي صعبة للغاية، معلقًا: «الآن دخلنا في أجواء البطولة، ومن يريد المنافسة يجب أن يعتمد على التركيز والجدية». وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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وائل جمعة: المنتخب بلا حلول.. وأفكار أجيري غريبة

أبدى وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، قلقه من المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه حقق فوزا بلا روح. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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