عضو الاتحاد الإفريقي للطب: حذرت جنش قبل إصابته

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

جنش

أكد شريف عزمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي وخبير التغذية، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك في معسكر الفراعنة لا علاقة لها بفكرة سوء التغذية. وقال عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه نصح جنش خلال معسكر المنتخب الوطني بكثرة تناول المياه لأنها تشكل 60% من العضلات في جسم الإنسان. وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لم يلتزم بالتوقفين اللذين تم الاتفاق عليهما، خلال شوطي كل مباراة، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.

وواصل: «هذا الأمر حدث في مباراتي مصر مع الكونغو وزيمبابوي، وكان يجب على الجهاز الفني للمنتخب أن يطلب ذلك"، متسائلًا: "لماذا لا يوجد خبير تغذية في الجهاز الفني لمنتخب مصر؟». وأشار، إلى أن جنش تعرض لإصابة بكسر منذ فترة فترة بعد صدامه بلاعب المنافس، وكان يجب عمل ملف طبي شامل يحدد الأسلوب الأمثل