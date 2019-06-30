فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

أزمة عمرو وردة لم تتوقف عند المحادثات التي نشرتها عارضة الأزياء عبر موقع «إنستجرام» وتم تداولها بشكل مخيف قبل أن يتم تداول مقطع فيديو آخر منسوب له أسفر عن استبعاده

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ ص

عمرو وردة

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

أزمة عمرو وردة لم تتوقف عند المحادثات التي نشرتها عارضة الأزياء عبر موقع «إنستجرام» وتم تداولها بشكل مخيف، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو آخر منسوب له أسفر في النهاية عن استبعاده من معسكر المنتخب بقرار من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل أن يتراجع الجبلاية عن القرار بعدها بساعات،