فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

أزمة عمرو وردة لم تتوقف عند المحادثات التي نشرتها عارضة الأزياء عبر موقع «إنستجرام» وتم تداولها بشكل مخيف قبل أن يتم تداول مقطع فيديو آخر منسوب له أسفر عن استبعاده
«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي».
في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
أزمة عمرو وردة لم تتوقف عند المحادثات التي نشرتها عارضة الأزياء عبر موقع «إنستجرام» وتم تداولها بشكل مخيف، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو آخر منسوب له أسفر في النهاية عن استبعاده من معسكر المنتخب بقرار من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل أن يتراجع الجبلاية عن القرار بعدها بساعات،
أزمة عمرو وردة لم تتوقف عند المحادثات التي نشرتها عارضة الأزياء عبر موقع «إنستجرام» وتم تداولها بشكل مخيف، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو آخر منسوب له أسفر في النهاية عن استبعاده من معسكر المنتخب بقرار من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل أن يتراجع الجبلاية عن القرار بعدها بساعات، ويعود اللاعب ويشارك في مران السبت، لكنه لن يشارك في مباراة اليوم أمام أوغندا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وتقول ميريهان في تصريحاته للصحيفة الإنجليزية، إن تغريدة محمد صلاح، تسببت في خلق حالة من الانقسام داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أن بعض السيدات دعت لمقاطعة مباريات منتخب مصر حتى نهاية كأس إفريقيا، وكان هذا هو التأثير السلبي لما كتبه صلاح عبر تويتر على حد وصفها.
وأضافت، أن صلاح كان بإمكانه توجيه النصيحة لوردة بشكل خاص بينهما: «كان يمكنه الذهاب إليه وإخباره بأن ارتكب خطأ ويطالبه بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وأن عليه أن يعتذر عام ويركز في عمله وحياته فقط».
وواصلت: «صلاح يعرف ما قام به زميله جيدًا، لذلك فإن استمرار وقوفه إلى جانبه أمر مؤلم، خاصة أنه واحد من أكثر الشخصيات المشهورة في العالم حاليًا ودفع الكثير من الناس إلى مضايقتي أكثر، ليس لدى أحد فكرة عن حجم رسائل الكراهية والتهديدات التي أتلقاها منذ هذا الوقت».
وأكدت: «أمر مفزع أن يرى الشخص نفسه في الصور والرسوم الهزلية الساخرة، بينما نسى الجميع المشكلة الرئيسية، التي كان من الأولى تسليط الضوء عليها».
ميريهان كشفت في حوارها مع ميرور، أنها تلقت دعمًا غير متوقعًا من أحد لاعبي منتخب مصر، والذي قدم لها الدعم وتعاطف مع موقفها على حد وصفها، لكنه عادت للحديث عن الضرر الذي وقع عليها، حيث تقول: «الناس سوف يهاجمونني في الشوارع ، لأن مشجعو كرة القدم في مصر لدينا أسوأ 100 مرة من أي مكان آخر، لقد تلقيت آلاف من الرسائل المسيئة لي بعد تدخل محمد صلاح لعودة عمرو وردة من جديد لمعسكر المنتخب المصري».
وأوضحت أنها تعيش في دبي منذ 7 سنوات عندما هاجرت من مصر وتؤكد بأنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الإمارات ضد عمرو وردة بسبب الرسائل التي أرسلها إليها، وأن الحكومة الإماراتية تتعامل مع هذه الادعاءات بأقصي درجات الشدة.
واستمرت في حديثها: «لقد أصبحت الآن شخصية مكروهة في مصر، وأخشى التعرض للهجوم إذا عدت إلى مصر، كل ذلك يشعرني بأنني في خطر، فلا يمكنني العودة إلى بلدي الآن إن كنت أرغب في زيارة عائلتي».
وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر.
ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.