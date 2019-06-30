التحالف العربي يُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ ص

طائرة - أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية من صنعاء تجاه جازان في السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وفي بيان آخر، أعلن المالكي عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في عسير بالسعودية.

وقال: "قوات التحالف تمكنت هذا المساء "السبت" من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة".وأوضح المالكي: "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية