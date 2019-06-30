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المسماري: خسائر تركيا في ليبيا ستكون كبيرة

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص
المسماري
المسماري
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء السبت، أعلنا تركيا معادية ولكن نستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض المسماري، لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.
وشدد المسماري على أن تحرير العاصمة طرابلس سيتحقق قريبا، وأن خسائر أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة جدا، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأشار المسماري إلى توجيه الجيش الليبي لضربات جوية مكثفة على أماكن الميليشيات المتطرفة في مدينة غريان، وطرابلس، مؤكدًا أن الجيش ماض في تطهير كافة الأراضي الليبية من الإرهابيين.من
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التحالف العربي يُسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية من صنعاء تجاه جازان في السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وفي بيان آخر، أعلن المالكي عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في عسير بالسعودية.
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«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وقال العقيد المالكي إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".
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نجل الرئيس التونسي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

أعلن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز". وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري".
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البرهان: السودانيون عانوا الأمرين.. ومستعدون لتسليم الحكم

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن المجلس على استعداد "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني"، بحسب "العربية". وأضاف البرهان: "نتعهد ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع"، مدشددا على "السعي إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية". وأكد "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته".? وتابع رئيس المجلس الانتقالي: "نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني".
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نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
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هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
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دستورية النواب توافق على اتفاقية «أغادير»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، إذ تهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
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مواجهة بين البرلمان والإسكان بسبب مشكلات مياه الشرب

واجه أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، قيادات وزارة الإسكان بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشكلات انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الإسبستوس الضارة بالصحة، وكذلك طموحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، إذ استنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: «إلا أنه لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور».
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