هذا اليوم.. ذكرى ثورة 30 يونيو وإجهاض مخطط الإخوان

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ ص

ذكرى ثورة 30 يونيو

في مثل هذا اليوم 30 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1989: الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي. في عام 2012: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

في عام 2013: مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية للمطالبة برحيل محمد مرسي.في عام 1871: ولد محمد توفيق نسيم باشا، رئيس وزراء مصر.في عام 1926: ولد بول برغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.في عام 1947: ولد خيري بشارة، مخرج مصري.في عام 1975: ولد رامي شعبان، لاعب