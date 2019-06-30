هذا اليوم.. ذكرى ثورة 30 يونيو وإجهاض مخطط الإخوان

في مثل هذا اليوم 30 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1989: الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي. في عام 2012: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.
في عام 2013: مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية للمطالبة برحيل محمد مرسي.في عام 1871: ولد محمد توفيق نسيم باشا، رئيس وزراء مصر.في عام 1926: ولد بول برغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.في عام 1947: ولد خيري بشارة، مخرج مصري.في عام 1975: ولد رامي شعبان، لاعب
في عام 2013: مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية للمطالبة برحيل محمد مرسي.
في عام 1871: ولد محمد توفيق نسيم باشا، رئيس وزراء مصر.
في عام 1926: ولد بول برغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.
في عام 1947: ولد خيري بشارة، مخرج مصري.
في عام 1975: ولد رامي شعبان، لاعب كرة قدم سويدي.
في عام 1985: ولد مايكل فيلبس، سباح أمريكي.
في عام 1919: وفاة جون وليم ريليه، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1904.
في عام 1970: وفاة محمد عبد الحليم عبد الله، كاتب مصري.
في عام 1973: وفاة ليلى حمدي، ممثلة مصرية.
في عام 1986: وفاة نبيلة السيد، ممثلة مصرية.
في عام 2010: وفاة نظيم شعراوي، ممثل مصري.
في عام 2012: وفاة إسحاق شامير، رئيس وزراء إسرائيل.
في عام 2014: وفاة حسن توفيق، شاعر مصري.