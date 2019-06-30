مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص

منتخب مصر

يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.

وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1. وحققت مصر الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون

وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1.



وحققت مصر الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون 2017، وفازت مصر حينها بهدف نظيف.



أما آخر مواجهة بين المنتخبين فأتت في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وحينها فازت أوغندا على أرضها بهدف نظيف، قبل أن تفوز مصر في برج العرب بنفس النتيجة.



وفي المواجهات السابقة بين المنتخبين، سجل الفراعنة في تلك المباريات 35 هدفا مقابل تسجيل أوغندا 12 هدفا، وكانت أكبر نتيجة لمصر الفوز بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى كان 1996، بينما فازت أوغندا بنتيجة 5-1 وديا عام 1965.