رياضة

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1. وحققت مصر الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون
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ديسابر (2)

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، في مشاركته الحالية بكأس الأمم الإفريقية حيث بات قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبية في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، الذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
محمد-صلاح

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة، وضمنت مصر التأهل إلى دور الـ16 وتبحث عن ضمان الصدارة اليوم، بينما يكفي أوغندا التعادل لضمان التأهل للدور التالي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يوجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
عمرو-وردة (2)

فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
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مدرب أوغندا يتحدى الفراعنة ولا يخشى الجماهير

أعرب مدرب منتخب أوغندا سباستيان ديسابر، عن ثقته في قدرة فريقه في التغلب على المنتخب الوطني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأحد في ختام مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، حيث تحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما توجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقال ديسابر إن المباراة ستكون صعبة للغاية، نظرًا لمواجهته أصحاب الأرض الذين يتسلحون بالجماهير الغفيرة في مساندتهم، ولكنه يرى مع ذلك أن المواجهة تمثل فرصة جيدة لإظهار إمكانيات لاعبيه، والتأكيد على المستوى الرائع الذي قدموه منذ بداية البطولة.
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محمود «تريزيجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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