رياضة

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة، وضمنت مصر التأهل إلى دور الـ16 وتبحث عن ضمان الصدارة اليوم، بينما يكفي أوغندا التعادل لضمان التأهل للدور التالي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يوجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
ويتصدر حارس صن داونز الجنوب إفريقي، دينيس أونيانجا القائمة بقيمة مليون يورو، ويأتي من بعده متوسط الميدان فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتي بقيمة 900 ألف يورو. وفي المركز الثالث يوجد المدافع رونالد موكيبي لاعب أوسترسوندز السويدي بقيمة 600 ألف يورو، ومن بعده يأتي متوسط الميدان مايك أزيرا بقيمة 400 ألف يورو،
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مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، في مشاركته الحالية بكأس الأمم الإفريقية حيث بات قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبية في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، الذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
مصر-والكونغو (3)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
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محمد-صلاح

محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
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مفاجأة جديدة في تشكيل مصر أمام زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف البطولة التي سيتم افتتاحها مساء اليوم وحتى يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت أن بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
مصر-والكونغو

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
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