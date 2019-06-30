مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص

محمد صلاح

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة، وضمنت مصر التأهل إلى دور الـ16 وتبحث عن ضمان الصدارة اليوم، بينما يكفي أوغندا التعادل لضمان التأهل للدور التالي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يوجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.

ويتصدر حارس صن داونز الجنوب إفريقي، دينيس أونيانجا القائمة بقيمة مليون يورو، ويأتي من بعده متوسط الميدان فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتي بقيمة 900 ألف يورو. وفي المركز الثالث يوجد المدافع رونالد موكيبي لاعب أوسترسوندز السويدي بقيمة 600 ألف يورو، ومن بعده يأتي متوسط الميدان مايك أزيرا بقيمة 400 ألف يورو،

ويتصدر حارس صن داونز الجنوب إفريقي، دينيس أونيانجا القائمة بقيمة مليون يورو، ويأتي من بعده متوسط الميدان فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتي بقيمة 900 ألف يورو.



وفي المركز الثالث يوجد المدافع رونالد موكيبي لاعب أوسترسوندز السويدي بقيمة 600 ألف يورو، ومن بعده يأتي متوسط الميدان مايك أزيرا بقيمة 400 ألف يورو، ومن ثم كيزيتو لاعب شاختير كاراجاندا الكازخستاني بقيمة 350 ألف يورو.



ومن جانب الفراعنة، يتصدر صلاح القائمة بقيمة 150 مليون يورو ومن ثم محمد النني بـ8 ملايين يورو مناصفة مع أحمد حجازي و6 ملايين يورو لمحمود حسن تريزيجيه، و3 ملايين يورو لأحمد المحمدي وأحمد حسن كوكا و2 مليون يورو لكل من أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وعمرو وردة.



وتبلغ قيمة محمد الشناوي 1,5 مليون يورو مناصفة مع طارق حامد، مقابل 1,2 مليون يورو لكل من أيمن أشرف ومحمود علاء.