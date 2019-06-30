مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

سيباستيان ديسابر

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، في مشاركته الحالية بكأس الأمم الإفريقية حيث بات قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبية في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، الذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ودرب ديسابر القطن الكاميروني في عام 2013 وتوج معه بلقب الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، وبعدها درب الترجي التونسي وتوج معه بلقب الدوري، ورحل بعدها إلى الخليج عبر فريق دبي، ولكنه سرعان ما عاد إلى إفريقيا عبر بوابة ريكرياتيفو الأنجولي والذي توج معه

ودرب ديسابر القطن الكاميروني في عام 2013 وتوج معه بلقب الدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، وبعدها درب الترجي التونسي وتوج معه بلقب الدوري، ورحل بعدها إلى الخليج عبر فريق دبي، ولكنه سرعان ما عاد إلى إفريقيا عبر بوابة ريكرياتيفو الأنجولي والذي توج معه بلقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.



وفي موسم 2016- 2017، درب الوداد المغربي عقب خسارته برباعية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، وفاز في العودة 5-2، وأشرف بعدها على تدريب الإسماعيلي وقاده إلى تصدر الدوري في الموسم قبل الماضي، قبل أن يقرر الرحيل من أجل تدريب أوغندا.



ومع أوغندا تصدر مجموعته في التصفيات التي ضمت كلا من تنزانيا وليسوتو وكاب فيردي، وتحت قيادة ديسابر رشحت أوغندا للفوز بالفريق الأفضل في إفريقيا في عام 2018.