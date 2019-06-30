سيولة بشوارع العاصمة.. والمرور تطبق ملصقها الجديد

مصدر أمني: تنسيق كامل بين مرور القاهرة والجيزة لتطبيق خطة الانتشار المروري.. وحملات لفحص التراخيص وتطبيق المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية

تحرير:يونس محمد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

سيولة مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط انتشار الخدمات المرورية، والبداية من العاصمة، إذ رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

مصدر أمني مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أكد انتظام حركة المرور بمحاور الجيزة خاصة ميدان الجيزة وشوارع النيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات اللازمة، لافتا إلى أن أوناش الإغاثة رفعت حطام حادث تصادم سيارتي ملاكي ونقل أعلى محور صفط اللبن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب

مصدر أمني مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أكد انتظام حركة المرور بمحاور الجيزة خاصة ميدان الجيزة وشوارع النيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات اللازمة، لافتا إلى أن أوناش الإغاثة رفعت حطام حادث تصادم سيارتي ملاكي ونقل أعلى محور صفط اللبن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في تباطؤ حركة السيارات للقادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة، نتج عنه إصابة طالبة نُقلت إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

ووجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة انضباطية شملت المحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة؛ لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ.



وأوضح المصدر أن غرفة العمليات الرئيسية في تواصل مستمر مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة؛ لتكثيف وجود الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين والمحاور المهمة، والعمل على رفع أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وأشار المصدر في تصريحات له إلى استمرار توجيه الحملات المرورية المكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ لرصد المخالفات المرورية بمختلف صورها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.

تطبيق الملصق الإلكتروني

وشدد المصدر على أهمية التزام المواطنين بتجديد تراخيص السيارات قبل موعد انتهائها بالتزامن مع تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، من خلال كل الوحدات المرورية، طبقا لقانون المرور الجديد.

وعن الملصق الإلكتروني، شرح المصدر بأنه ملصق إلزامي على جميع المركبات، يوضع على الزجاج الأمامي، ويتعرض للتلف عند محاولة نزعه، مشيرا إلى أنه يحفظ بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، ويُصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، كما يحتوي الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي.



وأكد المصدر أن الملصق يتيح للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، كما يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على المركبات المطلوبة ومنتهية التراخيص، وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.



ويساعد الملصق الإلكتروني في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة، ويتيح رفع معدلات ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، إضافة إلى أنه يساعد على ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.



