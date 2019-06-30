نيجيريا تبحث عن تأمين صدارة المجموعة الثانية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

نيجيريا

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر وستكون ضربة البداية الساعة السادسة مساء من ملعب الإسكندرية، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها مدغشقر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز بهدف نظيف على كل من بوروندي وغينيا وضمنت التأهل للدور التالي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0، وتحتاج مدغشقر لنقطة التعادل للتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية.

وتواجه المنتخبان في 4 مباريات من قبل جميعها في التصفيات المؤهلة للكان، فازت نيجيريا بثلاث مباريات منها وتعادلت في لقاء وحيد. وضمن مباريات نفس المجموعة وفي الساعة السادسة مساء أيضًا، ولكن على ملعب السلام، تواجه بوروندي نظيرتها غينيا، حيث تحتل غينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل بوروندي

وتواجه المنتخبان في 4 مباريات من قبل جميعها في التصفيات المؤهلة للكان، فازت نيجيريا بثلاث مباريات منها وتعادلت في لقاء وحيد.



وضمن مباريات نفس المجموعة وفي الساعة السادسة مساء أيضًا، ولكن على ملعب السلام، تواجه بوروندي نظيرتها غينيا، حيث تحتل غينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تتذيل بوروندي الترتيب دون رصيد من النقاط، وتواجه المنتخبان 3 مرات من قبل تعادلا فيها جميعًا.



وأخيرًا في تمام الساعة التاسعة مساء، وضمن مباريات المجموعة الأولى تواجه زيمبابوي نظيرتها الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو، وتحتل زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع أوغندا 1-1 والخسارة من مصر 1-0، بينما لا تملك الكونغو أي نقاط بالخسارة أمام كل من مصر وأوغندا 2-0.



وتواجه المنتخبان 4 مرات من قبل، فازت زيمبابوي مرتين وخسرت وتعادلت مرة واحدة.